Джада Пинкетт-Смит капитулировала перед облысением

В 2018 году бессменная супруга Уилла Смита, актриса Джада Пинкетт-Смит впервые рассказала о проблеме облысения. Тогда актриса призналась, что была в ужасе, когда волосы начали выпадать целыми прядями. «Это был один из тех немногих раз в моей жизни, когда меня буквально трясло от страха. Поэтому я стала коротко стричься и регулярно делаю это», - призналась актриса. Никакие медицинские анализы не помогли ей найти причину облысения, осталось свалить всё на стресс и начать носить живописные тюрбаны. После этого признания актриса проснулась в стране советов - на неё посыпались рекомендации от врачей и просто сочувствующих людей. В ответ на это она сказала, что ей немного помогают инъекции стероидов, но едва ли это можно назвать решением проблемы.
фото: Было/Стало
В конце концов, 50-летняя актриса приняла решение прекратить борьбу и побриться налысо. Однако так последствия алопеции стали ещё заметнее. И чтобы предвосхитить все возможные вопросы на эту тему, Джада опубликовала видео в Инстаграме, в котором рассказала, что линия, похожая на шрам от операции на мозге - и есть проявления её заболевания.
«Ну что ж, теперь мне остаётся лишь смеяться», - констатировала актриса, показывая на странную полосу облысения на макушке. «Все вы знаете, что я борюсь с алопецией, и внезапно - посмотрите на эту линию, нет, ну вы посмотрите на неё. Она просто появилась. И это будет уже немного сложнее скрывать, так что я подумала, что просто сразу расскажу об этом и ни у кого не будет никаких вопросов».
Актриса успокоила себя тем, что украсит свою голову стразами, «сделает себе маленькую корону» и «подружится со своей алопецией».
обсуждение >>