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Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона

29 декабря
2021 год

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29 декабря 2021
2021 год стал годом отчаянного фансервиса и откровений о допотопных симпатиях партнёров по съёмочной площадке. Сначала Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что были неравнодушны друг к другу во время съёмок сериала «Друзья», а теперь и Эмма Уотсон вспомнила про чувства к Тому Фелтону. Признание Эммы чудесным образом совпало с выходом специального эпизода, посвященного 20-летнему юбилею первого фильма о Гарри Поттере.

Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона

Эмме было всего 10 лет, когда начались съёмки первого фильма «Гарри Поттер и философский камень». Фелтону, исполнившему в фильмах о Поттере роль Драко Малфоя, было 12 лет на момент начала съёмок. И несмотря на то, что Фелтону досталась роль потомственного злодея, Уотсон не устояла перед его закадровым подростковым обаянием.

Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона

Случилось это во время учёбы на съёмках, когда детям-актёрам дали задание нарисовать то, как по их мнению, мог бы выглядеть Бог. Видение Фелтона, который нарисовал «девчонку на скейте с бейсболкой, надетой козырьком назад» срезонировало с внутренней феминисткой маленькой Уотсон, и её сердце растаяло. С этого момента актриса выучила номер Фелтона для вызывного листа и отслеживала его смены. Каждый раз, когда она видела номер Тома в вызывном листе, для Эммы наступал «очень волнительный день». Но из-за критической разницы в возрасте Эмма могла претендовать лишь на симпатию патерналистского характера. К слову, Фэлтон догадывался о чувствах Эммы. Но эта детская влюблённость так и не переросла ни в какой роман.
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Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона фотографии
Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона фотографии
Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона фотографии
Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона фотографии
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