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«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии

3 декабря
2021 год

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3 декабря 2021
В 24 года Евгения Симонова переживала расставание с первым мужем Александром Кайдановским с маленьким ребёнком на руках, параллельно снимаясь в двух картинах. Из-за сильных переживаний у актрисы не оставалось сил на работу, и её чуть не сняли со съёмок фильма «Рассказ неизвестного человека». В недавнем интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» Евгения рассказала, как она пережила этот сложный период своей жизни и вылечилась от депрессии. Правда, не диагностированной.

«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии

«Я глубоко страдала. Но компактно. Я не могла это растягивать надолго. У меня даже однажды чуть не началась депрессия. Меня вылечил мой отец алкоголем. Депрессия началась, потому что рушился мой первый брак. Это было мучительно, почва уходила из-под ног. Я не могла есть и спать, ничего не могла. У меня тогда и на съёмках у Жалакявичюса ничего не получалось. Я приходила домой и говорила папе, что не могу ничего, есть не хочу. Он говорит: «Ну хорошо, я тебя буду лечить». Он работал в НИИ всю жизнь, там был чистый спирт для обработки аппаратуры. Какую-то часть он приносил домой, разводил с водой и настаивал на красном перце. И я на пустой желудок пила эту перцовку. Тепло, и хочется заесть. И вдруг я понимаю, что могу съесть и котлету, и пюре. Я выпивала и ложилась спать. Через неделю у меня прошла депрессия. Мама хотела меня лечить таблетками, а папа говорил, что это всё ужасно. Но я не могу сказать, что это панацея», – поделилась воспоминанием актриса.
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Рассказ неизвестного человека

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«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии фотографии
«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии фотографии
«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии фотографии
«Меня вылечил отец алкоголем»: Как Евгения Симонова избавилась от депрессии фотографии
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