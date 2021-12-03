Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце

2 декабря в прокат вышла дидактическая криминальная фэшн-драма о роковом мезальянсе «Дом Gucci»
. Потомки славной династии Гуччи уже выразили ожидаемое недовольство фильмом и тем, что их не пустили на худсовет. Смешанные чувства от просмотра описал
и известный американский дизайнер Том Форд
, который был лично знаком с героями этой картины и участвовал в возрождении бренда в 1995 году. Ну а российский бомонд пришёл составить собственное мнение о картине на закрытом показе в кинотеатре «Художественный». Среди гостей показа были Алёна Михайлова
, Любовь Толкалина
, Агата Муцениеце
, Варвара Шмыкова
, Ляйсан Утяшева
и другие.
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов
фото: Анфиса Вистингаузен
фото: Мария Миногарова и Оксана Бондаренко
фото: Алёна Михайлова
фото: Любовь Толкалина
фото: Агата Муцениеце
«Дом Gucci» фото: Ляйсан Утяшева
в прокате со 2 декабря.
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