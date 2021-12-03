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Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце

3 декабря
2021 год

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3 декабря 2021
2 декабря в прокат вышла дидактическая криминальная фэшн-драма о роковом мезальянсе «Дом Gucci». Потомки славной династии Гуччи уже выразили ожидаемое недовольство фильмом и тем, что их не пустили на худсовет. Смешанные чувства от просмотра описал и известный американский дизайнер Том Форд, который был лично знаком с героями этой картины и участвовал в возрождении бренда в 1995 году. Ну а российский бомонд пришёл составить собственное мнение о картине на закрытом показе в кинотеатре «Художественный». Среди гостей показа были Алёна Михайлова, Любовь Толкалина, Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова, Ляйсан Утяшева и другие.

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Анфиса Вистингаузен

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Мария Миногарова и Оксана Бондаренко

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Алёна Михайлова

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Любовь Толкалина

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Агата Муцениеце

Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце
фото: Ляйсан Утяшева

«Дом Gucci» в прокате со 2 декабря.

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Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
Убийственный мезальянс: Алёна Михайлова, Любовь Толкалина и Агата Муцениеце фотографии
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