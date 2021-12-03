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Евгения Малахова впервые станет мамой

3 декабря
2021 год

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3 декабря 2021
33-летняя телеведущая и певица Женя Малахова сообщила, что скоро станет мамой. Она опубликовала в своём Инстаграме фото с неожиданной подписью.

Евгения Малахова впервые станет мамой

Артистка поделилась со своими подписчиками радостным событием и сообщила, что скоро их в семье станет трое. «Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие».
Отцом ребёнка стал второй муж Малаховой, бизнесмен Андрей Тарасов, до встречи с которым артистка была 5 лет замужем за режиссёром Ренатом Давлетьяровым.
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Евгения Малахова впервые станет мамой фотографии
Евгения Малахова впервые станет мамой фотографии
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