Евгения Малахова впервые станет мамой

33-летняя телеведущая и певица Женя Малахова
сообщила, что скоро станет мамой. Она опубликовала в своём Инстаграме
фото с неожиданной подписью.
Артистка поделилась со своими подписчиками радостным событием и сообщила, что скоро их в семье станет трое. «Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие».
Отцом ребёнка стал второй муж Малаховой, бизнесмен Андрей Тарасов, до встречи с которым артистка была 5 лет замужем за режиссёром Ренатом Давлетьяровым
.
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