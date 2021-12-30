Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хью Джекман заразился коронавирусом

30 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
30 декабря 2021
На днях 53-летний Хью Джекман опубликовал в своём Твиттере видео, на котором рассказал о положительном результате теста на ковид.

Хью Джекман заразился коронавирусом

Джекман описал симптомы болезни и сказал, что в целом чувствует себя хорошо: «Я бы хотел, чтобы вы услышали это от меня. Сегодня утром я получил положительный тест. Мои симптомы похожи на простуду: першение в горле и насморк. Но я в порядке. Стараюсь делать всё возможное, чтобы скорее поправиться и вернуться на сцену». По традиции последних двух лет актёр посоветовал всем следить за своей безопасностью и вести здоровый образ жизни, чтобы не подцепить вирус.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Хью Джекман рассказал о результатах анализа на рак кожи
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Хью Джекман

фотографии >>
Хью Джекман заразился коронавирусом фотографии
Хью Джекман заразился коронавирусом фотографии
Хью Джекман заразился коронавирусом фотографии
Хью Джекман заразился коронавирусом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Лидия Захаренко
29 декабря ушла из жизни оперная певица Лидия Захаренко.
Владимир Поночевный
29 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Поночевный.
Виталий Быков
27 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Быков.
Андрей Ярославцев
26 декабря ушёл из жизни актёр Андрей Ярославцев.

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Денис Константинов
Алексей Локтев
Татьяна Надеждина
Кирилл Плетнёв
Пётр Рыков
Игорь Сигов
Паоло Вилладжо
Тайриз Гибсон
Элайза Душку
Луиз Моно
Робер Оссейн
Дэниэл Суньята
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
Портрет незнакомца
мелодрама
Россия, 2021
Чемпион мира
драма
Россия, 2021
Снегурочка против всех
комедия
Россия, 2021
Три богатыря и Конь на троне
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2021
10 дней с Сантой
комедия, семейное кино
Италия, 2020
Дилан Томас. Любовник и поэт
биография, драма
США, 2017
Лабиринт
музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 1986
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен