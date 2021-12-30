Хью Джекман заразился коронавирусом

На днях 53-летний Хью Джекман опубликовал в своём Твиттере видео
, на котором рассказал о положительном результате теста на ковид.
Джекман описал симптомы болезни и сказал, что в целом чувствует себя хорошо: «Я бы хотел, чтобы вы услышали это от меня. Сегодня утром я получил положительный тест. Мои симптомы похожи на простуду: першение в горле и насморк. Но я в порядке. Стараюсь делать всё возможное, чтобы скорее поправиться и вернуться на сцену»
. По традиции последних двух лет актёр посоветовал всем следить за своей безопасностью и вести здоровый образ жизни, чтобы не подцепить вирус.
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