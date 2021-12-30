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В Netflix ответили на возмущения украинцев

30 декабря
2021 год

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30 декабря 2021
22 декабря на Netflix вышел новый сезон сериала «Эмили в Париже», который сразу же собрал волну негативных отзывов. В четвёртой серии главная героиня на курсах французского языка знакомится с украинкой Петрой, образ которой сильно не понравился доброй половине Украины. В сериале девушку представили нарочито эксцентричной и вульгарной, привыкшей воровать вещи, вместо того, чтобы их покупать. По этому поводу объёмно высказалась украинский блогер Евгения Гаврилко, а министр культуры пообещал отправить в Netflix официальную жалобу. И вот, спустя несколько дней, пришёл ответ – в компании пообещали, что впредь изображать украинцев будут корректнее.

В Netflix ответили на возмущения украинцев
фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»

«Ответ Netflix на моё письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи.Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев», — сказал чиновник.
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