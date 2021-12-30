В Netflix ответили на возмущения украинцев

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Её пленили его профеминистские взгляды

Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона

29 декабря

Джада Пинкетт-Смит капитулировала перед облысением

Актриса побрилась налысо и решила, что ей остаётся только шутить над алопецией