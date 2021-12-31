Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

Вчера во время заседания Общественной палаты РФ прозвучало имя писателя и актёра Евгения Гришковца
. Его назначили на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, что для самого Евгения стало неожиданностью. А вот для ведомства кандидатура Гришковца оказалась подходящей по понятным причинам: он известен гражданам и создаёт впечатление человека, на которого «сложно надавить»
. Ранее совет возглавлял Владимир Меньшов
, который умер в июле этого года
.
«Я принимал участие в течение почти трёх лет в судьбе молодой поэтессы, которая была осуждена по уголовной статье и отбывает срок сейчас в колонии. Таким образом и познакомился и с жизнью колонии, и с работниками ФСИН. В связи с тем, что так глубоко занимался этим и писал пьесу об этой истории, я получил предложение работать в Общественном совете ФСИН и принял это предложение, а вчера Общественный совет проголосовал за мою кандидатуру на пост председателя. Я человек творческой профессии, никогда не работавший ни в каких государственных структурах, довольно привыкший к одиночной работе. Для меня это новость и абсолютно необычное дело»
, – прокомментировал
своё назначение Евгений.
обсуждение >>