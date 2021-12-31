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Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН

31 декабря
2021 год

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31 декабря 2021
Вчера во время заседания Общественной палаты РФ прозвучало имя писателя и актёра Евгения Гришковца. Его назначили на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, что для самого Евгения стало неожиданностью. А вот для ведомства кандидатура Гришковца оказалась подходящей по понятным причинам: он известен гражданам и создаёт впечатление человека, на которого «сложно надавить». Ранее совет возглавлял Владимир Меньшов, который умер в июле этого года.

Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН


«Я принимал участие в течение почти трёх лет в судьбе молодой поэтессы, которая была осуждена по уголовной статье и отбывает срок сейчас в колонии. Таким образом и познакомился и с жизнью колонии, и с работниками ФСИН. В связи с тем, что так глубоко занимался этим и писал пьесу об этой истории, я получил предложение работать в Общественном совете ФСИН и принял это предложение, а вчера Общественный совет проголосовал за мою кандидатуру на пост председателя. Я человек творческой профессии, никогда не работавший ни в каких государственных структурах, довольно привыкший к одиночной работе. Для меня это новость и абсолютно необычное дело», – прокомментировал своё назначение Евгений.
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Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН фотографии
Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН фотографии
Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН фотографии
Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при ФСИН фотографии
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