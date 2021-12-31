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Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

31 декабря
2021 год

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31 декабря 2021
Отвлечься от потока новостей про коронавирус, не прочитать очередную статью и отложить ещё один фильм на потом в этом году нам помогали любители эффектных жестов. Необязательно спланированных, этичных или законных. Пока одни носились по космодрому Байконур, готовясь к полёту в космос, другие предпочли устроить на сцене театра бурлеск про Сталина. Кто-то случайно выстрелил в коллегу на съёмках, а кто-то подался в рехаб после обвинений в каннибализме. Кино-Театр.Ру тщательно следил за стремительно развивающимся перформансом из скандалов, драм, ошибок и преступлений, чтобы напоследок подкинуть дров в догорающие остатки уходящего 2021 года.

Убийство оператора Галины Хатчинс

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года
фото: Алек Болдуин

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года
фото: Галина Хатчинс

22 октября прогремела новость об убийстве на съёмочной площадке фильма «Rust» оператора Галины Хатчинс. Актёр Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета и случайно угодил в двух коллег по картине: режиссёр Джоэла Соуса остался жив, но ранение украинки Галины оказалось смертельным – снаряд попал в область правой подмышки. После трагедии Болдуину не предъявили никаких обвинений, и вплоть до начала декабря детали происшествия оставались скрытыми от глаз посторонних – свидетели расследования не имели права разглашать подробности. За это время съёмки фильма заморозили, а сценарист фильма Мэми Митчел подала на Алека в суд, чтобы компенсировать невыплаченный ей гонорар. В недавнем интервью Болдуин наконец рассказал, что случилось тем злополучным днём: при отработке мизансцены Галина руководила каждым движением Алека и сама показала, под каким углом держать пистолет. По сценарию Болдуину нужно было всего лишь взвести курок, но случилось не поправимое: одной пулей актёр попал сразу в двух коллег по площадке. Алек утверждает, что выстрела не совершал, и его слова подтверждает ассистент режиссёра Дэйв Холлс, который вручил актёру пистолет на съёмках. Однако в его обязанности проверять оружие не входило. На картине работала оружейница Ханна Гутьеррес Рид и именно она должна была следить за реквизитом, но девушка понятия не имеет, откуда в пистолете взялись боевые патроны. Так появилась идея о злоумышленнике, но в интервью Болдуин отнёсся к ней скептически. Пока что обвинения никому не предъявлены, но органы делают свою работу и ищут виновного. Алек, тем не менее, не чувствует за собой вины, но в разговоре признался, что кошмарные сновидения преследуют его постоянно. Кроме того, актёр всерьёз задумался о том, стоит ли ему продолжать работу в кино – от съёмок с огнестрельным оружием он уже отказался.

Каннибализм Арми Хаммера

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года
фото: Арми Хаммер

В начале года в анонимном Твиттер-аккаунте безжалостно опубликовали серию скриншотов переписок 34-летнего Арми Хаммера с неизвестными девушками, в диалоге с которыми актёр признаётся в жажде крови. И если нарекание каждой из собеседниц «Котёнком» выглядит вполне безобидно и даже мило, то фантазии о вырезании сердца и признание желания им отобедать общественность насторожили. После слива переписок в СМИ хлынул поток откровений, в которых множественные собеседницы Хаммера обнародовали его вполне очевидные склонности к изнасилованиям, анальному сексу, отрезанию пальцев ног и другим нетрадиционным увеселениям. Хотя подлинность переписок так и не была доказана, а Хаммер с неохотой отрицал все эти «жалкие утверждения», некто Пейдж Лоренц и вполне конкретная Эффи Ангелова решили не скрывать своего лица и опубликовали всю подноготную в своих соцсетях. Историей второй девушки заинтересовалась полиция – Эффи обвинила Арми в многочасовом изнасиловании, после которой у неё появились мысли о суициде. На фоне скандала Арми лишился двух главных ролей в больших проектах: «по собственному желанию» он отказался от участия в фильме «Свадьба по залёту» ради того, чтобы провести это нелёгкое время с детьми, а после откровений Пейдж создатели мини-сериала «Предложение» о фильме «Крёстный отец» указали ему на дверь. Спустя месяц после публикации переписок Хаммера с «Котятами» проснулась его бывшая жена Элизабет Чемберс, вместе с которой он прожил 10 лет в браке. Ходили слухи, что она не только знала о нестандартных увлечениях экс-супруга, но и сама участвовала в садо-мазохистких переписках от его имени. Чемберс, понятное дело, открестилась от подобных легенд коротким постом в Инстаграме и отправилась заниматься их общими с Хаммером детьми. А вот Арми теперь занимаются профессиональные наркологи и сексологи: 31 мая актёр отправился в рехаб, где он до сих пор проходит лечение от сексуальных расстройств, наркотической и алкогольной зависимости. Но от каннибализма – кто знает.

Полёт Юлии Пересильд в космос

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

5 октября все неравнодушные наблюдали за тем, как съёмочная группа фильма «Вызов» отправилась с Байконура прямиком в космос. Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и командир экипажа «Союз МС-19» Антон Шкаплеров провели на международной МКС 12 дней, и всё это время были заняты съёмками первого художественного фильма в космосе. Перед отправлением была развёрнута масштабная пиар-кампания по продвижению ещё не снятого фильма, обернувшаяся бесконечными интервью и фотосессиями из горячих точек подготовки к полёту. По другую сторону баррикад злые языки подсчитывали стоимость этого путешествия и обвиняли Пересильд в пиаре «Роскосмоса», на что Юлия, уже после возвращения на Землю, патриотично заявила, что ничего плохого в поддержке госкорпорации нет. Дата выхода фильма запланирована на будущий год, а пока наслаждаемся рассказами о том, каково это – спать в невесомости, ужинать с космонавтами и писать прощальные письма детям.

Ольга Бузова на сцене МХАТ имени Горького

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Звание самого скандального театра 2021 года, без сомнения, заслужил МХАТ имени Горького. Этим летом на его сцене взошла новая звезда в лице Ольги Бузовой в не самом очевидном для неё амплуа актрисы. Спектакль подобрали под стать Ольге – провокационный рассказ о молодости вождя Иосифа Сталина, где артистка сыграла певицу кабаре и корпоративов Беллу Шанталь. Театральный дебют артистки прокомментировали, кажется, все – Стас Садальский, Никита Михалков, Марина Зудина, Сергей Безруков, Марина Аронова, Елена Проклова, Екатерина Волкова и, конечно же, руководство театра Эдуард Бояков и Захар Прилепин тоже взялись объяснять появление скандальной телеведущей на покрытой пылью сцене. И если из уст Боякова звучали оправдания Ольги как стратегического пиар-хода, то Прилепин Бузову взял на перевоспитание, да ещё и за деньги Минкульта. Продолжаться так дальше не могло, и в июле президент театра Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой изгнать Боякова. Уже в октябре на пост директора пришёл Владимир Кехман. Спектакль с Бузовой отменили, гонорар новоиспечённой актрисе не заплатили, а Кехман начал масштабную кадровую перестановку с моментальным увольнением худрука. В недавнем интервью Кехман рассказал о планах на будущий год, отметив, что хочет вернуть спектакли Татьяны Дорониной и, видимо, взять курс на новый консервативный поворот и восстановление мхатовского наследия.

Свадьба Анастасии Макеевой

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Ещё одна героиня, не сходившая с первых полос таблоидов. В марте этого года Анастасии Макеевой предложил руку и сердце Роман Мальков, многодетный отец и крупный бизнесмен. И если есть союзы, созданные на небесах, то этот союз был создан под водой – свадебный танец молодожёны станцевали прямо в бассейне, после поехали в Питер, а затем в Крым. Свадьба – дело дорогое, и чтобы закрыть брешь в семейном бюджете, актриса предлагала «уважаемым себя изданиям» купить у неё эксклюзивные материалы с торжества. Спустя пару месяцев спокойная жизнь новобрачных закончилась: Макеева призналась, что почти каждый день выясняет отношения с бывшей женой Романа Светланой. Актриса ежедневно отбивалась от хейтерских атак в соцсетях, которые, по её мнению, были инициированы экс-супругой Малькова, а затем и вовсе попала в больницу с нервным срывом. Старший сын Светланы и Романа, который живёт вместе с отцом и мачехой, тоже пострадал от всеобщего напряжения в семье – он боролся с непрекращающимися паническими атаками и страдал от бессонницы. Макеева первая подняла белый флаг и посоветовала сопернице направить энергию на налаживание отношений с ребёнком, однако, отношения между двумя семьями до сих пор остаются нестабильными.

Отмена Джонни Деппа

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Джонни Депп и Эмбер Хёрд заявили о разводе ещё в середине 2016 года, но до сих пор продолжают срываться на взаимные обвинения в домашнем насилии. В прошлом году Депп проиграл дело о клевете против издания The Sun и был признан виновным в избиении жены, после чего решил пойти ва-банк и обвинить Эмбер в незаконном присвоении 7 млн долларов, которые она получила при разводе и должна была потратить на благотворительность. Актриса этого не сделала. Кроме того, спустя время в СМИ стали появляться доказательства того, что Эмбер нагло солгала при обвинении Деппа в домашнем насилии, а полицейские подтвердили, что следов преступления на её теле не было. Тем не менее, обеспокоенная общественность быстро среагировала на непроверенную информацию и по традиции «отменила» актёра. Из-за этого инцидента Депп лишился роли во франшизе «Фантастические твари», а его последний фильм «Великий» так и не вышел в прокат в США. Впрочем, актёра это хоть и подкосило, но сдаваться он не собирается. Судебные заседания продолжаются, а доказательств его невиновности становится больше.

Внебрачная дочь Павла Табакова

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года
фото: Павел Табаков и Софья Синицына

Летом 2020 года незаметно для всех у Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной родилась дочь Миа, о которой новоиспечённая бабушка Марина Зудина решила рассказать в своём Инстграме только в этом году. Табаков начал встречаться с Синициной в 2017 году, непродолжительное время их совместные фото появлялись в соцсетях, а потом исчезли. А когда Софья опубликовала у себя в Инстаграме фото дочери, никто не понял, что это ребёнок Табакова. Причина, по которой семья не спешила делиться радостным событием, банальна – уважение личных границ и нежелание привлекать к себе внимание. Сейчас Павел и Софья сохраняют дружеские отношения, но живут раздельно. Актёр выполняет свой отцовский долг и с дочкой видится довольно часто.

Манифест Константина Богомолова

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

В феврале Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» манифест «Похищение Европы 2.0», в котором констатировал очередной Закат Европы, наступление цифрового тоталитаризма, отсталость России от Запада и его ценностей, а также превращение западного общества в «Новый этический Рейх». Злободневный текст не оставил равнодушным никого, и пока одни рукоплескали автору за его смелость отстаивать своё право свободно выражать ненависть, другие тактично заметили, что мнение Богомолова может не совпадать с его талантами в искусстве. Сам Константин скромно отметил, что в политику не собирается, но готов принимать на себя удары сетевой толпы за право формулировать идеи без оглядки на западных соседей.

Откровения Елены Прокловой

Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

67-летняя Елена Проклова 40 лет берегла тайну своей юности, чтобы в один апрельский день поделиться ею с ведущей и зрителями шоу «Секрет на миллион». Актриса рассказала о том, как ещё ребенком она стала жертвой сексуальных домогательств, а в неназванном имени преследователя многие узнали Олега Табакова. Тем более, что несколько лет назад Елена уже рассказывала в интервью о его приставаниях. Марина Зудина, жена покойного Табакова, скромно назвала Елену «пожилой женщиной, которой больше нечем привлечь внимание общественности »и попросила Господа её простить. Потом, конечно, извинилась, но спасти Проклову от потока осуждений было уже сложно. Против неё высказались Яна Поплавская, Лия Ахеджакова, Сергей Никоненко и Елена Поргина, но, спустя какое-то время, студентка Табакова Елена Антоненко, ныне проживающая в США, рассказала, что приставания к молоденьким ученицам случались довольно часто. Скандал, в итоге, сошёл на нет, а Проклова выразила сожаление всем участникам этой истории и заявила, что отказываться от своих слов ради душевного спокойствия наследников обидчика она не готова.
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ВызовКрёстный отецФантастические твари и где они обитают
театры
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Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года фотографии
Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года фотографии
Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года фотографии
Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года фотографии
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