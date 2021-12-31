Свадьба Анастасии Макеевой, съёмки в космосе, каннибализм: Главные скандалы 2021 года

Отвлечься от потока новостей про коронавирус, не прочитать очередную статью и отложить ещё один фильм на потом в этом году нам помогали любители эффектных жестов. Необязательно спланированных, этичных или законных. Пока одни носились по космодрому Байконур, готовясь к полёту в космос, другие предпочли устроить на сцене театра бурлеск про Сталина. Кто-то случайно выстрелил в коллегу на съёмках, а кто-то подался в рехаб после обвинений в каннибализме. Кино-Театр.Ру тщательно следил за стремительно развивающимся перформансом из скандалов, драм, ошибок и преступлений, чтобы напоследок подкинуть дров в догорающие остатки уходящего 2021 года.
Убийство оператора Галины Хатчинс
фото: Алек Болдуин
фото: Галина Хатчинс
22 октября прогремела новость об убийстве на съёмочной площадке фильма «Rust» оператора Галины Хатчинс. Актёр Алек Болдуинвыстрелил из заряженного пистолета и случайно угодил в двух коллег по картине: режиссёр Джоэла Соуса остался жив, но ранение украинки Галины оказалось смертельным – снаряд попал в область правой подмышки. После трагедии Болдуину не предъявили никаких обвинений, и вплоть до начала декабря детали происшествия оставались скрытыми от глаз посторонних – свидетели расследования не имели права разглашать подробности. За это время съёмки фильма заморозили, а сценарист фильма Мэми Митчелподала на Алека в суд, чтобы компенсировать невыплаченный ей гонорар. В недавнем интервью Болдуин наконец рассказал, что случилось тем злополучным днём: при отработке мизансцены Галина руководила каждым движением Алека и сама показала, под каким углом держать пистолет. По сценарию Болдуину нужно было всего лишь взвести курок, но случилось не поправимое: одной пулей актёр попал сразу в двух коллег по площадке. Алек утверждает, что выстрела не совершал, и его слова подтверждает ассистент режиссёра Дэйв Холлс, который вручил актёру пистолет на съёмках. Однако в его обязанности проверять оружие не входило. На картине работала оружейница Ханна Гутьеррес Рид и именно она должна была следить за реквизитом, но девушка понятия не имеет, откуда в пистолете взялись боевые патроны. Так появилась идея о злоумышленнике, но в интервью Болдуин отнёсся к ней скептически. Пока что обвинения никому не предъявлены, но органы делают свою работу и ищут виновного. Алек, тем не менее, не чувствует за собой вины, но в разговоре признался, что кошмарные сновидения преследуют его постоянно. Кроме того, актёр всерьёз задумался о том, стоит ли ему продолжать работу в кино – от съёмок с огнестрельным оружием он уже отказался.
Каннибализм Арми Хаммера
фото: Арми Хаммер
В начале года в анонимном Твиттер-аккаунте безжалостно опубликовали серию скриншотов переписок 34-летнего Арми Хаммера с неизвестными девушками, в диалоге с которыми актёр признаётся в жажде крови. И если нарекание каждой из собеседниц «Котёнком» выглядит вполне безобидно и даже мило, то фантазии о вырезании сердца и признание желания им отобедать общественность насторожили. После слива переписок в СМИ хлынул поток откровений, в которых множественные собеседницы Хаммера обнародовали его вполне очевидные склонности к изнасилованиям, анальному сексу, отрезанию пальцев ног и другим нетрадиционным увеселениям. Хотя подлинность переписок так и не была доказана, а Хаммер с неохотой отрицал все эти «жалкие утверждения», некто Пейдж Лоренц и вполне конкретная Эффи Ангелова решили не скрывать своего лица и опубликовали всю подноготную в своих соцсетях. Историей второй девушки заинтересовалась полиция – Эффи обвинила Арми в многочасовом изнасиловании, после которой у неё появились мысли о суициде. На фоне скандала Арми лишился двух главных ролей в больших проектах: «по собственному желанию» он отказался от участия в фильме «Свадьба по залёту» ради того, чтобы провести это нелёгкое время с детьми, а после откровений Пейдж создатели мини-сериала «Предложение» о фильме «Крёстный отец» указали ему на дверь. Спустя месяц после публикации переписок Хаммера с «Котятами» проснулась его бывшая жена Элизабет Чемберс, вместе с которой он прожил 10 лет в браке. Ходили слухи, что она не только знала о нестандартных увлечениях экс-супруга, но и сама участвовала в садо-мазохистких переписках от его имени. Чемберс, понятное дело, открестилась от подобных легенд коротким постом в Инстаграме и отправилась заниматься их общими с Хаммером детьми. А вот Арми теперь занимаются профессиональные наркологи и сексологи: 31 мая актёр отправился в рехаб, где он до сих пор проходит лечение от сексуальных расстройств, наркотической и алкогольной зависимости. Но от каннибализма – кто знает.
Летом 2020 года незаметно для всех у Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной родилась дочь Миа, о которой новоиспечённая бабушка Марина Зудина решила рассказать в своём Инстграме только в этом году. Табаков начал встречаться с Синициной в 2017 году, непродолжительное время их совместные фото появлялись в соцсетях, а потом исчезли. А когда Софья опубликовала у себя в Инстаграме фото дочери, никто не понял, что это ребёнок Табакова. Причина, по которой семья не спешила делиться радостным событием, банальна – уважение личных границ и нежелание привлекать к себе внимание. Сейчас Павел и Софья сохраняют дружеские отношения, но живут раздельно. Актёр выполняет свой отцовский долг и с дочкой видится довольно часто.
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