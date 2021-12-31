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Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер

31 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
31 декабря 2021
За недавним признанием Эммы Уотсон в детской влюблённости в Тома Фелтона последовало ещё одно от Дэниела Рэдклиффа. Как и Эмма, в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень», Дэниел рассказал о своих чувствах к исполнительнице роли Беллатрисы Лестрейндж Хелене Бонэм Картер.

Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер

«Дорогая Хелена! Я счастлив, что был твоим партнёром по съёмочной площадке, и я рад, что просто держал твой кофе. Я люблю тебя. Хотел бы я родиться на десять лет раньше, чтобы у меня был шанс. С большой любовью. Спасибо за то, что ты такая крутая», – сказал Рэдклифф.

Кроме этого, актёр рассказал, что первый опыт романтических отношений он тоже получил на площадке «Гарри Поттера». Правда, обошлись без имён: «Каждая часть моей жизни неразрывно связана с «Гарри Поттером». Мой первый поцелуй был с человеком со съёмочной площадки. Со своими первыми девушками я тоже познакомился здесь. Всё крутилось вокруг этого проекта».
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Эмма Уотсон призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона
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персоны
Хелена Бонэм КартерДэниэл РэдклиффЭмма УотсонТом Фелтон
фильмы
Гарри Поттер и философский камень

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Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер фотографии
Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер фотографии
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