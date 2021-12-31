Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблён в Хелену Бонэм Картер

За недавним признанием Эммы Уотсон
в детской влюблённости в Тома Фелтона
последовало ещё одно от Дэниела Рэдклиффа
. Как и Эмма, в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень»
, Дэниел рассказал о своих чувствах к исполнительнице роли Беллатрисы Лестрейндж Хелене Бонэм Картер
.
«Дорогая Хелена! Я счастлив, что был твоим партнёром по съёмочной площадке, и я рад, что просто держал твой кофе. Я люблю тебя. Хотел бы я родиться на десять лет раньше, чтобы у меня был шанс. С большой любовью. Спасибо за то, что ты такая крутая»
, – сказал
Рэдклифф.
Кроме этого, актёр рассказал, что первый опыт романтических отношений он тоже получил на площадке «Гарри Поттера». Правда, обошлись без имён: «Каждая часть моей жизни неразрывно связана с «Гарри Поттером». Мой первый поцелуй был с человеком со съёмочной площадки. Со своими первыми девушками я тоже познакомился здесь. Всё крутилось вокруг этого проекта»
.
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