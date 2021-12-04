Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье

18 октября Селена Гомес анонсировала в своём Инстаграме
запуск медиакампании по охране психического здоровья под названием WonderMind. «Проблемы психического здоровья мне очень близки. Очень важно иметь места, в которых люди могут объединяться, где они смогут понять, что они не одиноки»
, - написала Селена, пообещав запуск проекта в 2022 году. И теперь, в преддверии запуска Селена вовсю подогревает интерес публики новыми рассказами о собственных психических проблемах и трудностях.
На странице проекта WonderMind в Инстаграме Селена опубликовала видео-ответ на вопрос «Как ты заботишься о своей психике?»
«Иногда у меня не очень хорошо получается. Случается, что просыпаюсь и с трудом выбираюсь из постели. Что мне помогает прежде всего - взять телефон и позвонить кому-то. Но я постоянно пытаюсь наполнить себя знаниями о том, что именно я чувствую и какие триггеры запустили ту или иную реакцию во мне. Поэтому, мне кажется, что самым действенным способом для меня является попытка применить все методы, которыми я овладела, и попытаться применить их в моей повседневной жизни. Обычно это помогает. А также могу посоветовать занятия спортом. Ненавижу тренировки, это совсем не весело. Но я посетила несколько интенсивных занятий по боксу, и это помогло мне избавиться от недовольства и негативной энергии. Очень хорошо сработало»
.
В кампании Гомес, которую она организовала совместно со своей мамой Мэнди Тифи и подругой Даниэллой Пирсон, будут представлены подкасты, статьи с советами, интервью и инструментарий для поддержания психического здоровья.
Запуск подобного проекта был лишь вопросом времени - в последнее время публичная деятельность Селены редуцировадась до рассказов о проблемах со здоровьем, как физическим
, так и психическим
. Ещё в 2020 году у неё диагностировали биполярное расстройство
и с тех пор Селена держит на в курсе всех своих проблем.
обсуждение >>