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Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье

4 декабря
2021 год

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4 декабря 2021
18 октября Селена Гомес анонсировала в своём Инстаграме запуск медиакампании по охране психического здоровья под названием WonderMind. «Проблемы психического здоровья мне очень близки. Очень важно иметь места, в которых люди могут объединяться, где они смогут понять, что они не одиноки», - написала Селена, пообещав запуск проекта в 2022 году. И теперь, в преддверии запуска Селена вовсю подогревает интерес публики новыми рассказами о собственных психических проблемах и трудностях.
На странице проекта WonderMind в Инстаграме Селена опубликовала видео-ответ на вопрос «Как ты заботишься о своей психике?»

«Иногда у меня не очень хорошо получается. Случается, что просыпаюсь и с трудом выбираюсь из постели. Что мне помогает прежде всего - взять телефон и позвонить кому-то. Но я постоянно пытаюсь наполнить себя знаниями о том, что именно я чувствую и какие триггеры запустили ту или иную реакцию во мне. Поэтому, мне кажется, что самым действенным способом для меня является попытка применить все методы, которыми я овладела, и попытаться применить их в моей повседневной жизни. Обычно это помогает. А также могу посоветовать занятия спортом. Ненавижу тренировки, это совсем не весело. Но я посетила несколько интенсивных занятий по боксу, и это помогло мне избавиться от недовольства и негативной энергии. Очень хорошо сработало».

Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье

В кампании Гомес, которую она организовала совместно со своей мамой Мэнди Тифи и подругой Даниэллой Пирсон, будут представлены подкасты, статьи с советами, интервью и инструментарий для поддержания психического здоровья.

Запуск подобного проекта был лишь вопросом времени - в последнее время публичная деятельность Селены редуцировадась до рассказов о проблемах со здоровьем, как физическим, так и психическим. Ещё в 2020 году у неё диагностировали биполярное расстройство и с тех пор Селена держит на в курсе всех своих проблем.
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Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье фотографии
Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье фотографии
Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье фотографии
Селена Гомес рассказала, что помогает ей поддерживать психическое здоровье фотографии
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