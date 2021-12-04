Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина

2 декабря в выставочном комплексе Государственного исторического музея прошёл первый гала-ужин Russia in Vogue, организованный легендарным журналом в поддержку российской индустрии моды. Специально к этому вечеру 20 отечественных дизайнеров создали образы для людей, которые их вдохновляют, отталкиваясь от единственного условия - наряд должен быть красным. Ну, или на худой конец, содержать в себе красные элементы, как образ для Равшаны Курковой, созданный Алёной Ахмадуллиной. Дизайнер модного дома Viva Vox Олег Овсиев вдохновлялся безбровой Ириной Горбачёвой. Художница Полина Осипова выбрала в музы Ренату Литвинову и сделала для неё лаконичную маску. Роман Уваров усыпал платье Монеточки мелкими цветами. А Ксения Собчак с лёгкой руки Ульяны Сергеенко превратилась в Юлию Тимомшенко.
фото: Алёна Ахмадуллина с музой Равшаной Курковой
фото: Роман Уваров с музой Лизой Монеточкой
фото: Дизайнер Александр Терехов с музой Сашей Лусс
фото: Полина Осипова с музой Ренатой Литвиновой
фото: Дмитрий Гоцфрид (Edem) с музой Алесей Кафельниковой
фото: Ульяна Сергеенко с музой Ксенией Собчак
фото: Дизайнер Вика Газинская с музами Владом Высоцким и Надеждой Оболенцевой
фото: Игорь Чапурин с музой Полиной Гагариной
фото: Олег Овсиев (Viva Vox) с музой Ириной Горбачёвой
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