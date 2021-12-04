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Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина

4 декабря
2021 год

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4 декабря 2021
2 декабря в выставочном комплексе Государственного исторического музея прошёл первый гала-ужин Russia in Vogue, организованный легендарным журналом в поддержку российской индустрии моды. Специально к этому вечеру 20 отечественных дизайнеров создали образы для людей, которые их вдохновляют, отталкиваясь от единственного условия - наряд должен быть красным. Ну, или на худой конец, содержать в себе красные элементы, как образ для Равшаны Курковой, созданный Алёной Ахмадуллиной. Дизайнер модного дома Viva Vox Олег Овсиев вдохновлялся безбровой Ириной Горбачёвой. Художница Полина Осипова выбрала в музы Ренату Литвинову и сделала для неё лаконичную маску. Роман Уваров усыпал платье Монеточки мелкими цветами. А Ксения Собчак с лёгкой руки Ульяны Сергеенко превратилась в Юлию Тимомшенко.

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Алёна Ахмадуллина с музой Равшаной Курковой

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Роман Уваров с музой Лизой Монеточкой

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Дизайнер Александр Терехов с музой Сашей Лусс

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Полина Осипова с музой Ренатой Литвиновой

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Дмитрий Гоцфрид (Edem) с музой Алесей Кафельниковой

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Ульяна Сергеенко с музой Ксенией Собчак

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Дизайнер Вика Газинская с музами Владом Высоцким и Надеждой Оболенцевой

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Игорь Чапурин с музой Полиной Гагариной

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Олег Овсиев (Viva Vox) с музой Ириной Горбачёвой

Среди не удостоившихся звания «муза» гостей мероприятия были замечены Оксана Акиньшина, Вера Брежнева, Екатерина Варнава, Софья Эрнст и многие другие.

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Рената Пиотровски

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Вера Брежнева

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Варнава

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Софья Эрнст

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Яна Рудковская

Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина
фото: Оксана Акиньшина
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Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина фотографии
Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина фотографии
Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина фотографии
Таланты и поклонники: Ирина Горбачёва, Равшана Куркова и Оксана Акиньшина фотографии
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