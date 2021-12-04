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«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве

4 декабря
2021 год

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4 декабря 2021
По случаю выхода в прокат фильма «Лётчик» исполнитель главной роли Пётр Фёдоров дал интервью изданию «Hello», в котором, среди прочего, ответил на вопросы об отцовстве.

«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве

Пётр признался, что раньше тема отцовства была для него болезненной. Артист переживал, что стать молодым отцом у него не получится. Сейчас Пётр совсем по-другому относится к этому вопросу. «Та мозоль, на которую вы пытаетесь надавить, уже не болит. Давно была мечта родить себе друга, как сделал мой папа. Он так и говорил: «Я не сына родил, я друга родил». Но у меня, видимо, будет по-другому. Это осознанный кайф. У меня куча примеров перед глазами, доказывающих, насколько это прикольно. А если кому хватит духу, всегда можно усыновить ребенка. Никто не знает, как будет, главное — не придумывать себе трафаретики по жизни».

В годами деформировалось и восприятие любви: «Раньше привлекала вспышка, заводила потеря контроля. Сейчас больше интересует личность. Точно знаю, что многими достижениями мы обязаны нашим вторым половинкам. Ты тот, с кем ты. Хотя одиночество — это тоже прекрасно. Постигать себя надо в разных ипостасях, но природа нас всё равно ведет к любви».
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«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве фотографии
«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве фотографии
«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве фотографии
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