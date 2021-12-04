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Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес

4 декабря
2021 год

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4 декабря 2021
Глобальный тренд на ностальгию, уже подаривший нам одиозные коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga, засилье фильмов о 80-х, обескровленные сиквелы и приквелы любимых когда-то произведений, бестолковую реанимацию старого кино и новый альбом группы «Abba», распространяется и на сферу личного. Поэтому на фоне воссоединения актёрских составов сериалов «Друзья» и «Секс в большом городе» и регулярно всплывающих слухов о возвращении Брэда Питта к Дженнифер Энистон, второй виток романа главной пары 2000-х Бена Аффлека и Дженнифер Лопес выглядит, с одной стороны, как логичное продолжение тренда, а с другой стороны, как пиар-ход двух немолодеющих звёзд. Воссоединение было разыграно по классическому сценарию: поползли слухи, потом появились фотографии папарацци, а потом и совместный публичный выход в Инстаграме по случаю дня рождения Лопес. За год до этого Аффлека утвердила на роль возлюбленного другая именинница, Ана де Армас, точно так же - опубликовав серию снимков с празднования своего дня рождения.

Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес

Насколько это возможно сегодня, Лопес и Аффлек держали интригу, никак не комментируя свои ожившие чувства. Первым подал голос Аффлек, которому надо было пиарить несправедливо провалившийся (но очень хороший!) в прокате фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». В интервью изданию «Wall Street Journal» актёр заявил, что дорожит конфиденциальностью разных аспектов своей жизни. Во многом именно поэтому они с Дженнифер не делятся подробностями своих взаимоотношений. Чтоб не спугнуть.

Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес

«Считаю мудрым не рассказывать всё о своих отношениях. Один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться сокровенным со всем миром. Сейчас я действительно ценю конфиденциальность во всех аспектах моей жизни. Моя жизнь теперь отражает не только человека, которым я хочу быть, но и человека, которым я себя чувствую. Да, не идеального, но того, кто очень старается и заботится о том, чтобы быть честным, искренним и ответственным. Трудно сказать, кто выигрывает больше оттого, чтобы не углубляться в сплетни».

Бен добавил, что история о том, как они снова сошлись, была «красивой», однако актёр не планирует раскрывать подробности воссоединения в ближайшее время. «Может быть, однажды я расскажу, всё это напишу, а потом сожгу».
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Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес фотографии
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