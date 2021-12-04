Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоедиение с Дженнифер Лопес

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Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант

4 декабря

«Эта мозоль уже не болит»: Пётр Фёдоров ответил на вопросы об отцовстве

Артист признался, что давно мечтал о детях