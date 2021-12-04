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Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант

4 декабря
2021 год

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4 декабря 2021
3 декабря на 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Ургант. Больше всего зрители помнят ее по картине «Белорусский вокзал», где Нина Николаевна сыграла санитарку Раю. Всего в её фильмографии более 50 работ. С 1962 года она служила в Александринском театре, где сыграла более 30 ролей. Свои соболезнования родным и близким Нины Ургант выразили многие её коллеги. Любимый внук актрисы почтил её память трогательным постом в Инстаграме.

Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант

В микроблоге Иван Ургант опубликовал фотографию, где его бабушка сидит на своей кухне в Петербурге.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», - и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…», - поделился воспоминаниями Ургант.

Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант
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Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант фотографии
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант фотографии
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант фотографии
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своем детстве и бабушке Нине Ургант фотографии
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