Гоша Куценко рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией

В одном из свежих интервью
актер Гоша Куценко
рассказал о недавней борьбе с коронавирусной инфекцией. Куценко попал в ту группу людей, которым досталось по полной - его состояние быстро ухудшалось, и он оказался в реанимации с цитокиновым штормом. Никакой переоценки ценностей у актёра не произошло, хотя он и отметил, что болезнь весьма неприятная
«Возраст даёт о себе знать, особенно, когда утром завязываешь шнурки. Жизнь в любом случае скоротечна. Был момент неприятный, два дня реанимации. И я понял, что жизнь конечна. Пролетела у меня такая мысль»
, - признался актёр. «Мысли нехорошие были, конечно. Болезнь развивается, я уже вхожу в группу риска. И слова врача прозвучали. Я спросил: «А что мы будем делать, если не подействует это лекарство?» Она сказала: «У нас ещё одна доза есть». Я говорю: «А если и она не подействует?» Она говорит: «Ну, давайте не будем об этом на ночь глядя». И я понял»
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Актёр сначала стойко переносил заболевание дома: «Я дома болел и переносил заболевание средней тяжести. У меня что-то было около 25 процентов поражения лёгких. И я держался за эту цифру. А потом...Ещё никто не знал, куда двигаться - ехать в больницу или заниматься самолечением? А тогда самолечение практиковалось и это было нормально. Но у меня организм отреагировал. Случился цитокиновый шторм, который был спровоцирован каким-то медикаментом»
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Симптомов постковида Гоша у себя не заметил - никаких когнитивных проблем, на которые жалуются многие переболевшие, у него не было. «Я восстанавливался дней пять. И потом у меня началась опять работа. Она меня забрала целиком и полностью. Мне некогда уже было болеть»
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