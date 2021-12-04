Кинокритик Антон Долин объяснил, почему Ридли Скотт нагрубил ему в интервью

Британский режиссер Ридли Скотт грубо ответил российскому кинокритику Антону Долину на его безобидное замечание, в котором он сравнил костюмированные драмы режиссёра по степени реалистичности. 84-летний Ридли Скотт занял осенне-зимний прокат сразу двумя своими новинками: нашумевшим ещё до премьеры «Домом Gucci» и напряжённым средневековым процедуралом «Последняя дуэль». В связи с такой творческой активностью Антон Долин посвятил творчеству легендарного режиссёра новый выпуск своей передачи «Радио Долин», в который вошло видео-интервью со Скоттом.
В беседе с режиссёром журналист отметил, что фильм «Последняя дуэль», действие которого происходит во Франции 14 века, более реалистичен, чем предыдущие исторические работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». Не дослушав критика, Ридли Скотт открыл по нему очередь из нецензурных слов, небуквальный смысл которых можно было бы интерпретировать либо как несогласие с высказанным мнением (что и было отражено в титрах перевода), либо как нежелание вообще эту тему обсуждать.
СМИ сразу же подхватили эту «беспрецедентную историю», однако причина, по которой режиссёр повёл себя так грубо, так и осталась не выясненной, да, кажется, никто и не пытался её выяснить. Спустя сутки Антон Долин опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором выразил негодование по поводу того, что из незначительного эпизода в его журналистской карьере крупные издания России сделали целую новость. Критик предположил, что причиной тому - плохо скрываемое зубоскальство и злорадство. А заодно рассказал, почему Скотта задели его слова.
«Дело было еще в сентябре. Мне очень понравился фильм «Последняя дуэль», и я запросил у своих друзей из Disney интервью с Ридли Скоттом. К сожалению, зум-интервью выпало на время «Кинотавра», когда у меня куча других дел и показов, между двумя фильмами. Очень неудобно и дискомфортно. Плюс вайфай в гостинице «Жемчужина» так себе. В довершение всего, что-то напутали со временем, и я только начинал готовиться к интервью, назначенному через час, когда мне позвонили из Лондона с криками «у вас интервью через пять минут!». Переполошенный я срочно бросился налаживать связь и устанавливать компьютер, толком не успев подготовить вопросы. К тому же мне анонсировали пятиминутный диалог, а он почему-то длился вдвое дольше. Вопросы иссякли, и сходу я спросил о реалистичности нового фильма в сравнении с предыдущими. Скотт, кажется, обиделся. Будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее. Но вышло, как вышло. Впрочем, мы оба свели это на шутку, диалог продолжался ещё несколько минут. Ридли даже благожелательно расспросил меня в финале, где я нахожусь, что это за «Sochi» и «Kinotavr».
Спустя два месяца после интервью причин для раздражения и расстройства у Ридли прибавилось - «Последняя дуэль» провалилась в прокате, оставшись попросту незамеченной. Режиссёр даже не пытался скрыть своего разочарования. Но напомнил самому себе о том, что у фильма всегда есть шанс обрести аудиторию, любовь и статус культового уже после проката. Так случилось с его фильмом «Бегущий по лезвию», и такая судьба настигла множество фильмов, без которых сегодня невозможно представить историю кино.
«Это было чрезвычайное разочарование. Самое ужасное, когда думаешь, что у тебя всё получилось, а на деле выясняется, что нет. Так же было с «Бегущим по лезвию». Я был раздавлен критикой Полин Кейл. По этой причине я никогда больше не читал критику. Тебе нужно самому всё за себя решать. Если тебе есть дело до того, что думает и чего хочет аудитория, это тупик. Хороший фильм найдёт своё место. «Бегущий по лезвию» теперь в Библиотеке Конгресса».
фото: Последняя дуэль
«Последняя дуэль» основана на реальном историческом эпизоде и рассказывает о судебном разбирательстве по делу об изнасиловании. Зарабатывающий на территориальных разборках рыцарь-контрактник Жан де Карруж (Мэтт Дэймон с маллетом) возвращается домой после очередной боевой «командировки» и обнаруживает свою жену Маргерит (Джоди Комер) в задумчивом настроении. После некоторых объяснений Жан узнаёт, что в его отсутствие в его дом ворвался его старый друг и соратник Ле Гри (Адам Драйвер) и изнасиловал Маргерит. Вместо того, чтобы идти за справедливостью к королю, Карруж выбирает «суд божий» и по старинному обычаю вызывает отрицающего свою вину Ле Гри на поединок, в котором непременно победит тот кто прав, ведь Бог не Тимошка - видит немножко. Но есть нюанс. Если победит обвиняемый Ле Гри, умрёт не только Карруж, но и Маргерит, которую сожгут заживо за клевету. Фильм рассказывает об одних и тех же событиях с трёх точек зрения: с точки зрения Карружа, Ле Гри и Маргерит. Каждая точка зрения написана разными сценаристами, что делает эту историю разнородной и ещё более напряжённой.
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