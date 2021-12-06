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Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур

6 декабря
2021 год

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6 декабря 2021
Декабрь ещё не успел начаться, а череда премьер и вечеринок уже открыла кратковременный предновогодний сезон безудержных увеселений, которым вторит корпоративная культура.
26 ноября на вечеринке парфюмерного дома Clive Christian и проекта Molecule можно было встретить Агату Муцениеце, Ингрид Олеринскую и Ян Гэ.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Ян Гэ

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Рената Пиотровски

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Ингрид Олеринская

27 ноября на праздновании открытия после реставрации флагманского бутика Bvlgari среди гостей были замечены Рената Литвинова, Ян Гэ и Анна Цуканова-Котт.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Ян Гэ

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Анна Цуканова-Котт

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Рената Литвинова

В знаменательный перенасыщенный событиями день 29 ноября помимо всего прочего в лондонском Альберт-холле состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2021. Среди гостей вечера - дочь Джуда Лоу Айрис, Деми Мур, Мария Шарапова, Люси Бойнтон и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Приянка Чопра (фото: Legion-Media)

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Люси Бойнтон (фото: Legion-Media)

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Айрис Лоу (фото: Legion-Media)

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Деми Мур (фото: Legion-Media)

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Мария Шарапова (фото: Legion-Media)

А в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера дебютной режиссерской работы звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова под дерзким названием «Нормальный только я». Среди первых зрителей фильма: Виктор Добронравов, Сергей Белоголовцев, Тихон Жизневский, Стася Милославская и Александр Петров.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Стася Милославская и Александр Петров

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Тихон Жизневский

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Сергей Белоголовцев

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Виктор Добронравов

1 декабря в московском торговом центре «Европейский» открылся крупнейший в Европе магазин Uniqlo, по случаю чего японский бренд устроил вечеринку. Среди приглашённых звезд Нино Нинидзе, Равшана Куркова, Лукерья Ильяшенко, Любовь Аксёнова и Диана Пожарская.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Лукерья Ильяшенко

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Диана Пожарская

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Любовь Аксёнова

В этот же вечер на гала-ужинк ювелирной компании Mercury в отеле «Метрополь» встретились Марина Зудина, Дарья Мороз и Иван Ургант.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Виктория Толстоганова с дочерью Варварой

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Марина Зудина с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Иван Ургант

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Дарья Мороз

3 декабря в кинотеатре «Кино Okko Афимолл Сити» состоялась закрытая премьера картины «Честный развод» с Агатой Муцениеце в главной роли. Среди первых зрителей картины - Анна Невская, Наталья Земцова и Елена Борщёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Анна Невская с супругом

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Наталья Земцова

Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур
фото: Ирина Безряднова
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блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
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фильмы
Нормальный только яРеальные пацаныЧестный развод

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Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур фотографии
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