Блеск и нищета красных дорожек: Иван Ургант, Мария Шарапова и Деми Мур

Декабрь ещё не успел начаться, а череда премьер и вечеринок уже открыла кратковременный предновогодний сезон безудержных увеселений, которым вторит корпоративная культура.
26 ноября на вечеринке парфюмерного дома Clive Christian и проекта Molecule можно было встретить
Агату Муцениеце
,
Ингрид Олеринскую
и
Ян Гэ
.
фото: Агата Муцениеце
фото: Ян Гэ
фото: Рената Пиотровски
фото: Ингрид Олеринская
27 ноября на праздновании открытия после реставрации флагманского бутика Bvlgari среди гостей были замечены
Рената Литвинова
,
Ян Гэ
и
Анна Цуканова-Котт
.
фото: Ян Гэ
фото: Анна Цуканова-Котт
фото: Рената Литвинова
В знаменательный перенасыщенный событиями день 29 ноября помимо всего прочего в лондонском Альберт-холле состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2021. Среди гостей вечера - дочь
Джуда Лоу
Айрис,
Деми Мур
,
Мария Шарапова
,
Люси Бойнтон
и другие.
фото: Приянка Чопра (фото: Legion-Media)
фото: Люси Бойнтон (фото: Legion-Media)
фото: Айрис Лоу (фото: Legion-Media)
фото: Деми Мур (фото: Legion-Media)
фото: Мария Шарапова (фото: Legion-Media)
А в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера дебютной режиссерской работы звезды
«Реальных пацанов» Антона Богданова
под дерзким названием
«Нормальный только я»
. Среди первых зрителей фильма:
Виктор Добронравов
,
Сергей Белоголовцев
,
Тихон Жизневский
,
Стася Милославская
и
Александр Петров
.
фото: Стася Милославская и Александр Петров
фото: Тихон Жизневский
фото: Сергей Белоголовцев
фото: Виктор Добронравов
1 декабря в московском торговом центре «Европейский» открылся крупнейший в Европе магазин Uniqlo, по случаю чего японский бренд устроил вечеринку. Среди приглашённых звезд
Нино Нинидзе
,
Равшана Куркова
,
Лукерья Ильяшенко
,
Любовь Аксёнова
и
Диана Пожарская
.
фото: Нино Нинидзе
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Равшана Куркова
фото: Диана Пожарская
фото: Любовь Аксёнова
В этот же вечер на гала-ужинк ювелирной компании Mercury в отеле «Метрополь» встретились
Марина Зудина
,
Дарья Мороз
и
Иван Ургант
.
фото: Виктория Толстоганова с дочерью Варварой
фото: Марина Зудина с дочерью
фото: Иван Ургант
фото: Дарья Мороз
3 декабря в кинотеатре «Кино Okko Афимолл Сити» состоялась закрытая премьера картины
«Честный развод»
с
Агатой Муцениеце
в главной роли. Среди первых зрителей картины -
Анна Невская
,
Наталья Земцова
и
Елена Борщёва
.
фото: Агата Муцениеце
фото: Анна Невская с супругом
фото: Наталья Земцова фото: Ирина Безряднова
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