Персоны и персонажи: Кто есть кто в сериале «Вертинский»

29 ноября на «Первом канале» состоялась телевизионная премьера сериала Дуни Смирновой«Вертинский», который ещё с середины сентября был доступен подписчикам онлайн-кинотеатра Kion. Плутовской романс о жизни легендарного русского шансонье, который назло судьбе преуспевал четверть века «в изгнании», пестрит огромным количеством персонажей, как реальных, так и вымышленных.
фото: Александр Вертинский в исполнении Алексея Филимонова
Отказ режиссёра от идеи каким бы то ни было образом давать биографические справки и лепить на персонажей титры (бесполезность которых доказал фильм про 101 декабриста, которых так никому и не удалось запомнить) лишает эту историю тяжести энциклопедических подробностей. Тем более, что иные герои в представлении не нуждаются: кто не слышал имён Марлен Дитрих и Веры Холодной?
фото: Александр Вертинский
Но особо пытливый зритель может запутаться в собирательных образах и гадать, кто такая Александра Бурковская и почему невозможно найти поэзию «лучшего друга» Вертинского Константина Агеева?
Заручившись воспоминаниями русского Пьеро, Кино-Театр.Ру решил разобраться в том, какие прообразы стоят за героями сериала «Вертинский».
Константин Агеев
фото: Константин Агеева в исполнении Сергея Уманова
Фамилия выдуманного поэта и журналиста Константина Агеева является, скорее всего, отсылкой к «Роману с кокаином», написанному неизвестным автором под псевдонимом М. Агеев. Лучший друг Вертинского Агеев - олицетворение распространённого парадокса «более талантливый и менее успешный друг», двойник, который принимает на себя удары судьбы, чудом миновавшие главного героя. Агеев первым начинает страдать галлюцинациями от злоупотребления кокаином, что служит своего рода предупреждением остальным. Он же отказывается от эмиграции и становится для Вертинского воплощением того, что оставляют на Родине беженцы: память, история, язык, семья, друзья. С ним, в конечном итоге, случается то, что могло бы случиться с Вертинским, если бы он остался под ласковым игом большевиков.
Александр Осмёркин
фото: Александр Осмёркин в исполнении Степана Девонина
С художником Александром Осмёркиным, чьи работы сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее и музее им. Пушкина, Вертинский был знаком ещё в Киеве с юных лет. Как и выдуманный Агеев, Осмёркин остался в России, где дела у него шли очень неплохо. Он был востребован в профессии: занимался преподавательской деятельностью и художественным оформлением театральных постановок и революционных праздников. Пока в 1947 году его не обвинили в формализме и пропаганде западных веяний.
фото: Александр Осмёркин
Что именно стояло за термином «формализм» в то интересное время, в точности никто не понимал, но в первую очередь имелся в виду примат формы над содержанием, что делает искусство слишком декоративным, безыдейным, а следовательно, буржуазным. Под гнётом обвинений Осмёркин был вынужден отказаться от преподавательской деятельности. А через 6 лет скончался.
Вертинский описывал Осмёркина как человека не от мира сего. Художник мог потратить выданные ему деньги не на сыр с колбасой, а на овощи и посуду для натюрморта, совершенно позабыв о голодных друзьях.
Иван Мохзжухин
фото: Иван Мозжухин в исполнении Павла Ерлыкова
Мозжухин мог бы послужить прототипом главного героя фильма «Артист» - его тоже погубило звуковое кино, которое он, по словам Вертинского, от всей души ненавидел. Вместе с Мозжухиным Вертинский снимался на кинофабрике Ханжонкова в годы, когда никто и подумать не мог, чтобы кино могло составить конкуренцию театру. «Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что‑то вроде балагана, оснащённого новейшей (по тем временам!) техникой. Но заработать, снимаясь в кино, можно было неплохо», - писал Вертинский, вспоминая, что поначалу в кино работали «наощупь и наугад».
фото: Иван Мозжухин
В 1914 году сын Льва Николаевича Толстого Илья появился на фабрике в поисках актёра на роль ангела в экранизацию рассказа отца «Чем люди живы», который он решил срежиссировать сам. Первым Толстой предложил роль Мозжухину, но тот отказался, и падать голым в снег согласился Вертинский, заработав баснословную сумму в сто рублей. В отличие от Мозжухина, который работал у Ханжонкова по договору и получал ежемесячный оклад, Вертинский был внештатным сотрудником. «Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около девяноста рублей в месяц. На пятнадцать рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в пятнадцать рублей. Что мы охотно и делали».
фото: Иван Мозжухин
Вместе с популярностью кинематографа росла и популярность Мозжухина, который ушёл от Ханжонкова в киноателье продюсера Иосифа Ермольева. Впоследствии, сначала перекочевав из охваченной революцией Москвы в ялтинский филиал киноателье, Мозжухин, чудом избежав расстрела, эмигрировал с труппой Ермольева в Париж, где быстро завоевал международную славу. Закат его карьеры начался с переезда в Голливуд, где его обезличили невнятным псевдонимом и сгладили ринопластикой. А появление звукового кино свело на нет всю его популярность - у Мозжухина был сильный русский акцент и недостаточно приятный голос.
Вера Холодная
фото: Вера Холодная в исполнении Паулины Андреевой
Тогда же, в бытность свою актёром, Вертинский познакомился с Верой Холодной, которой он уделил в воспоминаниях ничтожно мало места, и то, кажется, с той только целью, чтобы обозначить свою роль в её творческой судьбе. «Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного — Вера Холодная. Как‑то, повстречав её на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привёз её на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно её стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех её у публики возрастал с каждой новой ролью…»
фото: Вера Холодная
Эта версия ничем не подкреплена - ещё до встречи с Вертинским Холодная «думала» о сцене. Она училась в балетном училище при Большом театре, принимала участие в любительских спектаклях в гимназии. Так или иначе, но идея попробовать себя в качестве артистки была для неё не нова. Решение Холодной попробовать свои силы в кино было продиктовано, скорее всего, материальными соображениями, когда муж актрисы отправился на фронт.
фото: Вера Холодная
В своих воспоминаниях, написанных под железной пятой самоцензуры, Вертинский, прежде всего, избегает подробностей своей любовной жизни. Роман с Холодной, показанный в сериале - лишь экранизация ничем не подтверждённых домыслов и слухов об отношениях артистов.«Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах: «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор её так называла вся Россия и так писали в афишах.
Я часто бывал у неё и был в хороших отношениях и с ней, и с её сестрой, и с её мужем. А с её маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому не известной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей».
Александра Бурковская
фото: Александра Бурковская в исполнении Анны Михалковой
Вымышленный персонаж по имени Александра Бурковская имеет несколько прототипов и является воплощением хорошего человека на плохой работе, или, выражаясь языком революции, белого в рядах красных. По мнению главного редактора портала Кино-Театр.РуЖана Просянова, Бурковская - это Россия, она всегда ждёт, всегда выручит и подскажет. Ну а с точки зрения морфологии волшебной сказки и учебников для сценаристов, Бурковская - классический «волшебный помощник».
фото: Яков Слащёв
Первая встреча главного героя с Бурковской написана по мотивам встречи Вертинского с белым (впоследствие покрасневшим) генералом Слащёвым, которого артист вывел на страницах своих мемуаров как измождённого кокаиниста: «Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишнёвым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы».
Вертинский несколько раз пересекался со Слащёвым - в Одессе, в Крыму и в Турции, где артист даже принял косвенное участие в судьбе нуждающегося генерала.
В создании Бурковской Смирнова и Пармас вдохновлялись также биографией мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона, который воевал против большевиков, а в эмиграции служил в советской разведке.
Надежда Вертинская
фото: Надежда Вертинская в исполнении Юлии Марченко
Образ сестры один из самых «подстрочных» с точки зрения соответствия воспоминаниям Вертинского. После смерти матери они действительно были разлучены в детстве по странной задумке тёток. Взявшая Александра на воспитание тётка внушила ему, что сестра умерла, то же самое про брата сказала Надежде другая тётка. История воссоединения брата и сестры превосходит по степени невероятности любой мелодраматический сценарий. Листая журнал «Театр и искусство», Александр обратил внимание на фамилию актрисы комедийной труппы Сабурова Н.Н. Вертинской, и из любопытства написал ей письмо в театр. «Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская! У меня такая же фамилия, как у вас… У меня когда‑то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н. — Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от…скуки. Напишите мне, если вам нетрудно»… и т. д.
В ответ пришло письмо, полное слез. Это было письмо Нади. Ей в своё время тоже сказали, что я умер. Зачем это было нужно моим тёткам? Чего они хотели добиться этим? Не понимаю. И до сих пор не могу понять».
фото: Вертинский в санитарном поезде Морозова
Переехав в Москву, Вертинский сначала жил с Осмёркиным, а потом поселился вместе с сестрой в Козицком переулке, в доме Бахрушина. По иронии судьбы, через 25 лет скитаний в эмиграции Вертинский с семьёй получил квартиру в этом же доме, но в другом подъезде.
Из-за злоупотребления кокаином Вертинский начал отдаляться от сестры, сутками пропадая в чаду кутежа. Но умереть от передозировки этим популярным в те времена наркотиком было суждено Наде. Пока артист работал санитаром в поезде, курсирующим от Москвы до фронта и обратно, Надежда Вертинская заперлась в гостиничном номере и приняла сразу несколько граммов кокаина. О чём Вертинский узнал как бы между прочим от одной из медсестёр, работавших с ним в поезде. «И все. Больше я ничего не узнал. Сколько я ни искал потом эту гостиницу, сколько ни наводил справок, так ничего до сих пор не знаю — ни где она умерла, ни где её похоронили…»
Раля Полонская
фото: Раля Полонская в исполнении Екатерины Щегловой
В образе роковой Рали Полонской соединились первая жена Вертинского Рахиль Потоцкая и одна из его подруг, упомянутых в мемуарах. К слову, в воспоминаниях Александра Николаевича нет ни слова о первой супруге - девушке из богатой еврейской семьи, эмигрировавшей из России. Вертинский и Рали, как он её называл, познакомились не в Париже, а в Польше. А в 1924 году в Берлине сочетались законным браком, в результате которого Рали Потоцкая превратилась в Ирен Вертидис (Вертинский 20 лет прожил с фальшивым греческим паспортом, который он купил в Турции). Их брак продлился 6 лет в режиме on/off - в отличие от экранной фам фаталь реальная Рали была женщиной прозаической и с трудом выносила способность Вертинского влюбляться на каждом шагу. Брак с Рали увековечен в «Песенке о моей жене», и если верить шансонье на слово, у его «женулечки» было немало поводов злиться и плакать. Расставшись с Рали, Вертинский легкомысленно пренебрёг официальным разводом - о чём пожалел, встретив в Шанхае Лидию Циргваву.
Марлен Дитрих
фото: Марлен Дитрих в исполнении Виктории Исаковой
Ни к чему не обязывающий, деловитый роман Дитрих и Вертинского, изображённый в сериале - очередная экранизация домыслов о природе отношений двух легендарных артистов. Вертинский познакомился с Дитрих в Париже, где он выступал в русских кабаре - сначала в составе «квартета бояр», а затем сольно. Знакомство в Париже было мимолётным, а вот встреча в Голливуде уже переросла в своеобразную дружбу. Сторонники версии о романе между Дитрих и Вертинским в качестве аргумента приводят посвящённую актрисе песню «Марлен» и слух о том, что во время своего визита в Москву кинодива посетила могилу шансонье. Единственным печатным воспоминанием Вертинского о Марлен стал отрывок из его интервью шанхайской газете, которое было опубликовано в середине 1930-х годов.
фото: Марлен Дитрих
«Марлен Дитрих не только великая артистка, она и в жизни обаятельная, высококультурная и необычайно рафинированная женщина, одарённая тонкой психикой и неповторимой индивидуальностью. Она очень любит русских, и тёплое радушие, с которым она меня встретила, очень тронуло меня. Мы встречались с ней ещё в Париже, но там наше знакомство было мимолётным, и я сомневался в том, запомнила ли она меня. Мы встретились с ней в Голливуде случайно, в обсерватории, куда она пришла со своей маленькой дочерью и двумя детективами, неизменно сопровождающими её, так как гангстеры неоднократно грозили похитить девочку. Я незаметно подошёл к ней и сказал: «Вы пришли сюда, чтобы смотреть на звёзды, но вы сами – самая яркая из звёзд». Она обернулась – и я удивился той радостной приветливости, с которой она окликнула меня по имени. Мы потом часто встречались с ней за время моего пребывания в Голливуде, и она даже была настолько мила, что устроила в честь меня особое «пати».
Лидия Циргвава
фото: Лидия Циргвава в исполнении Анны Мишиной
Лидия Циргвава родилась в Харбине, училась в закрытом пансионе при католическом монастыре, а после смерти отца переехала с матерью в Шанхай, где получила образование в частной английской школе. Когда Лидия познакомилась с Вертинским, ей было 17 лет, но она уже работала в престижной пароходной компании секретарём. Знакомство состоялось в Пасхальный вечер в шанхайском кабаре «Ренессанс», где выступал Вертинский. «На меня его выступление произвело огромное впечатление. Его тонкие изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться — всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы так красиво звучала русская речь, слова поражали своей богатой интонацией. Я была очарована и захвачена в сладкий плен», - написала Лидия в книге воспоминаний «Синяя птица любви». В книгу также вошли романтические письма, которые 51-летний Вертинский писал своей юной возлюбленной.
фото: Лидия Циргвава
«Александр Николаевич все время уговаривал меня выйти за него замуж. Но я не представляла свою жизнь с ним. Я должна была бы оставить работу и потерять казенную квартиру. А работать мне все равно бы пришлось: Вертинский зарабатывал немного и непостоянно. Я знала, что, если стану женой известного артиста, контора Моллера меня уволит. Александр Николаевич обычно жил в отеле или снимал квартиру. Что мне было делать в номере отеля? И наконец, куда денется моя мама? Проблем было много. Дома продолжались скандалы. Мама узнавала о наших встречах и не могла смириться. Ее аргумент против замужества: мало того, что Вертинский работает в кабаке, он стар — старше меня на тридцать четыре года! Мама кричала в запале и гневе, приходя в негодование от одной мысли, что я могу стать женой Вертинского».
фото: Свадьба Александра и Лидии Вертинских
Несмотря на мамины крики и ультиматумы свадьба состоялась в 1942 году, когда Лидии было 19 лет. Через год, в самый разгар войны Вертинский с женой, тёщей и новорождённой дочерью Марианной вернулись на Родину. Лидия Вертинская прожила в браке 15 лет, родила ещё одну дочь Анастасию, стала вдовой в 34 года и больше никогда не выходила замуж.
фото: Лидия Вертинская с дочерьми
По совету мужа, который беспокоился о том, на что будут жить жена и дочери после его смерти, Лидия получила художественное образование. В 1955 году она окончила факультет театрально-декорационного мастерства в Суриковском институте и начала сотрудничать с полиграфическим комбинатом. После смерти мужа Вертинская зарабатывала продажей картин и эстампов.
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