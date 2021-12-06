«Денег дали достаточно»: Эдуард Бояков откроет новый театр

Название для театра ещё не придумали, но работа над программой уже вовсю идёт. Первый на очереди спектакль «Хлорофилия» по одноимённой книге Андрея Рубанова, который Бояков собирался поставить ещё во МХАТе. Также известно, что из МХАТа перекочуют несколько спектаклей, над которыми Эдуард работал с нуля. Это будет «Лавр» по роману Евгения Водолазкина, «Красный моцарт» Дмитрия Минчёнка и, возможно, «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. По словам Боякова, играть на сцене новоиспечённого театра уже согласились Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Валентин Клементьев. На вопрос Тины о том, сколько спонсоры дали денег, Бояков ответил: «Достаточно». Спонсоры, кстати, тоже мигрировали из МХАТа – это крупные бизнесмены, которые ранее входили в состав попечителей театра, но разорвавшие с ним отношения после ухода Боякова.
«Прежде всего о главном – о нашем новом проекте, который запускается сейчас, который требует огромных сил и вложений, но который с каждым днём становится всё более ясным, отчётливым, обрастает мощными партнёрами. Главные идеи и участники понятны уже сегодня. Совсем скоро объявим названия, площадки, программу. Весной – первые спектакли. Осенью – полноценный репертуар», – написал Бояков на своей странице в Фейсбуке.
«Суть, творческая сердцевина нашего партнёрства – партнёрства художников, попечителей, драматургов, артистов, продюсеров – в новом проекте. Идеи, творческое братство, энергию, содружество поколений, добрые традиции художественного театра мы берём с собой. Глупость, некомпетентность, торгашество, инерцию рабства, чиновническую чванливость, подлость и предательство – оставляем за спиной. Это будет, даст Бог, действительно новый театр. Театр, где Дух, этика, антропология, вдохновение, синергия, уважение, красота и современность будут реальностью. Это будет новый театр, открытый и новому, и старому зрителю», – завершил свой пост Эдуард.
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