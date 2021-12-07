«Я не чувствую вину»: Алек Болдуин раскрыл обстоятельства гибели Галины Хатчинс

В день происшествия Болдуин и Хатчинс встретились, чтобы обсудить предстоящую сцену, в которой Болдуин должен был играть загнанного в угол человека, в отчаянии направляющего ствол пистолета на двух своих врагов. Во время репетиции этой сцены револьвер, который был у него в руке, случайно выстрелил боевым патроном, убившим оператора Галину Хатчинс. «Я не знаю, что произошло. Я понятия не имею, как этот патрон появился в револьвере. Я не знаю. Но я делаю всё возможное для того, чтобы больше ни с кем и никогда не произошло ничего подобного».
По словам Болдуина, Кольт 45 калибра ему дал первый ассистент режиссёра Дэйв Холлс во время репетиции этой сцены. Болдуин помнит, как Холлс сказал ему, что пистолет «холодный» - на жаргоне работников кинематографа так называют оружие либо вовсе не заряженное, либо заряженное холостыми патронами. «Что там произошло и почему он вообще мне сказал об этом, и что было в реальности, я понятия не имею», - заявил Болдуин. Адвокат Холлса Лиза Торакко заявила, что проверка оружия не входила в обязанности Холлса.
фото: Дэйв Холлс
С пистолетом в руках Болдуин и Хатчинс начали прорабатывать мизансцену - как именно актёр будет двигаться по отношению к камере. Галина руководила каждым движением Алека, и вся сцена, по словам актёра, была поставлена ею. «Это была репетиция для уточнения постановки света. И Галина сказала мне: «Держи пистолет ниже. И правее. Отлично. Теперь опусти его чуть-чуть ниже”. И она сама определила положение пистолета», - вспоминает актёр. «Она указывала мне, как и под каким углом держать пистолет. Я держал его так, как просила она. В результате чего его ствол был нацелен прям под её правую подмышку».
Для того, чтобы снять эту сцену, Болдуину нужно было всего лишь взвести курок, но не стрелять. Актёр утверждает, что он не нажимал спусковой крючок. «Я взвёл курок. Я спросил [у Хатчинс]: «Тебе видно?» А потом я отпустил курок, и пистолет выстрелил». Актёр настаивает на том, что не трогал спусковой крючок револьвера. Его слова подтверждает выше упомянутый ассистент режиссера Дэйв Холлс, утверждая, что на протяжении всего времени, что Болдуин держал в руках пистолет, он не касался спускового крючка.
фото: Галина Хатчинс
После того, как прозвучал выстрел, поднялся шум и началась неразбериха. «Когда пистолет выстрелил, никто сразу и не понял, что случилось что-то ужасное. Хатчинс упала. Я подумал тогда: «Она что, упала в обморок?» Мысль о том, что в барабане был боевой патрон никак не могла дойти до меня в течение следующего часа».
Когда новость о трагедии разнеслась по всему миру, не знающие подробностей скептики решили, что Болдуин выстрелил несколько раз. Ведь помимо Хатчинс тяжёлое ранение получил режиссёр фильма Джоэл Соуса. На самом же деле, выстрел был только один. Соуса, стоявший во время выстрела за спиной Галины Хатчинс, получил ранение той же самой пулей. В офисе шерифа Болдуину показали фотографии свинцовой пули, извлечённой из Соусы. И там же сообщили, что Галина Хатчинс умерла.
фото: Джоэл Соуса
Случайные выстрелы холостыми патронами на съёмках кино и телешоу не такая уж редкость. Более того, члены съёмочной группы вспомнили ещё один случай с самопроизвольным выстрелом, который произошёл на съёмках этого же фильма за несколько дней до трагического инцидента. Гибель Хатчинс стала поводом для заявлений со стороны членов съёмочной группы о небезопасных условиях работы, переработках, неудовлетворительных жилищных условиях и найме неквалифицированного персонала.
В поле общественного внимания, помимо Болдуина, попала 24-летняя реквизиторка и оружейница Ханна Гутьеррес Рид, дочь известного голливудского оружейника и каскадёра Телла Рида. Она должна была следить за реквизиторским оружием, заряжать и разряжать его на площадке. По словам Болдуина, когда он приехал на съёмочную площадку, Ханна устроила ему добросовестную полуторачасовую демонстрацию по технике безопасности в работе с оружием. Опыт работы у Ханны, как несложно догадаться, небольшой - «Rust» должен был стать вторым фильмом в её резюме. Однако у Болдуина не было причин подозревать её в некомпетентности: «Я предположил, что если её наняли, значит, она годилась для работы. Хоть я и выступал сопродюсером фильма, я не занимался наймом персонала».
фото: Ханна Гутьеррес Рид
Адвокат Ханны заявил в эфире шоу «Доброе утро, Америка», что некий злоумышленник мог намеренно саботировать съёмки, положив боевые патроны в коробку с холостыми. Сама Ханна понятия не имеет, откуда эти патроны взялись. Болдуин находит версию о саботаже маловероятной и считает, что произошёл несчастный случай. «С какой целью некто пришёл и сделал что-то подобное? Чтобы навредить кому? Чтобы дискредитировать кого? Мне навредить? Или производству? Какой тут мотив?» - вопрошает актёр.
фото: Алек Болдуин
Актёр также прокомментировал два гражданских иска, в которых упоминается его имя. В одном из них истица обвиняет актёра в том, что он якобы играл в русскую рулетку, размахивая револьвером в сторону Хатчинс. Болдуин в ответ на эти обвинения повторяет, что делал всё то же самое, что он делал на протяжении 40 лет своей кинокарьеры - доверял профессионализму людей, которые отвечают за безопасность на площадке, получая за это зарплату. «Что же касается того, как я держал револьвер - я делал всё то же самое, что я делал каждый день на съёмках этого фильма. Ответственность актёра заключается в том, чтобы следовать указаниям оружейника. Когда человек, ответственный за оружие и реквизит, протягивает мне оружие, я ему доверяю. И у меня раньше никогда не было с этим проблем».
Критику в адрес Болдуина высказали и некоторые коллеги. Например, Джордж Клуни рассказал о собственном способе обезопасить себя от неприятностей во время съёмок с оружием: «Каждый раз, когда мне дают на съёмочной площадке огнестрельное оружие, я смотрю на него, я открываю его, я показываю его человеку, на которого я буду направлять ствол. И мы показываем его остальным членам съёмочной группы». Болдуин нашёл этот выгул белого пальто неуместным: «Многие люди чувствуют, что им просто необходимо прокомментировать эту ситуацию, но это никак данной ситуации не помогает. Если твой личный протокол заключается в том, что ты каждый раз проверяешь оружие - это замечательно. Молодец. Я привык доверять людям, чья работа заключается в том, чтобы проверять оружие. И это всегда работало, до настоящего момента».
фото: Джордж Клуни
Пока что обвинения никому не предъявлены, но прокурор Санта-Фе намекнул прессе, что работа в этом направлении ведётся, и обвинения вот-вот будут выдвинуты. Болдуин, в свою очередь, считает маловероятным, что какие-то обвинения будут выдвинуты против него. Также актёр заявил, что его не мучает чувство вины: «Нет, нет. Если бы я чувствовал свою вину, я бы и с собой мог покончить, и это не шутка».
Но мучают сновидения: «Мне снится это постоянно. Я проживаю день, справляюсь кое-как, а в конце дня я совершенно раздавлен. Эмоционально раздавлен».
Смерть Галины Хатчинс заставила актёра задуматься о том, хочет ли он дальше сниматься в кино. Как минимум, Алек зарёкся сниматься в кино с огнестрельным оружием. «Мне теперь моя карьера безразлична. Она вполне может быть завершена».
обсуждение >>