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Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков

7 декабря
2021 год

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7 декабря 2021
6 декабря в ресторане «Метрополь» с размахом прошло празднование 20-летия журнала GQ в России. После яркой фотосессии гостей ожидал торжественный ужин, а после – вечеринка под выступление группы Little Big.

Среди гостей гала-вечера можно было увидеть Юлию Пересильд, Андрея Бурковского, Николая Цискаридзе, Диану Арбенину, Ляйсан Утяшеву и Павла Волю, Дарью Повереннову, Агату Муцениеце, Марию Миногарову и многих других.

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Юлия Пересильд

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Андрей Бурковский

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Дарья Повереннова

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Агата Муцениеце

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Вольфганг Черни

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Диана Арбенина

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Екатерина Варнава и Евгений Бороденко

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Ёлка

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Константин и Алина Крюковы

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Мария Миногарова

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Николай Цискаридзе

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
фото: Ян Гэ

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков

Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
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Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков фотографии
Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков фотографии
Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков фотографии
Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков фотографии
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