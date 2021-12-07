МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Вход на форум
Регистрация на форуме
Свободные темы
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
График цифровых премьер
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
7 декабря 2021
/
ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
7 декабря
2021 год
январь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
7 декабря 2021
3 декабря в здании бывшей электростанции на Болотной набережной состоялось открытие Культурного дома «ГЭС-2». Реконструкция здания заняла около шести лет, и теперь новое арт-пространство обещает стать местом силы российского современного искусства.
В день официального открытия Дом культуры посетили
Равшана Куркова
,
Риналь Мухаметов
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Александра Ревенко
,
Кирилл Серебренников
и другие.
фото: Равшана Куркова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Риналь Мухаметов
фото: Антон Севидов, Александра Ревенко
фото: Кирилл Серебренников
фото: Максим Диденко
фото: Гоша Рубчинский, Илья Лагутенко
фото: Константин Богомолов
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
стиль
персоны
Константин Богомолов
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Максим Диденко
,
Равшана Куркова
,
Илья Лагутенко
,
Риналь Мухаметов
,
Александра Ревенко
,
Кирилл Серебренников
,
Ксения Собчак
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
7 декабря
Юбилей GQ: Юлия Пересильд, Дарья Повереннова и Константин Крюков
Двадцатилетие журнала
7 декабря
«Я не чувствую вину»: Алек Болдуин раскрыл обстоятельства гибели Галины Хатчинс
Актёр дал первое большое интервью
2 комментария
6 декабря
«Денег дали достаточно»: Эдуард Бояков откроет новый театр
Дух, этика и современность
3 комментария
6 декабря
«Не смотрите наверх»: Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо и Мэрил Стрип
Премьера фантастической сатиры о конце света
2 комментария
Скорбим
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.
3 декабря ушла из жизни актриса Нина Ургант.
3 декабря ушёл из жизни актёр Михаил Горносталь.
3 декабря ушёл из жизни актёр, каскадёр Игорь Афонин.
День рождения >>
Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Януш Буковский
Марк Дюпласс
Илай Уоллак
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>
Афиша кино >>
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
Женщины в чёрном
фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
обсуждение >>