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ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте

7 декабря
2021 год

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7 декабря 2021
3 декабря в здании бывшей электростанции на Болотной набережной состоялось открытие Культурного дома «ГЭС-2». Реконструкция здания заняла около шести лет, и теперь новое арт-пространство обещает стать местом силы российского современного искусства.

В день официального открытия Дом культуры посетили Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Ингеборга Дапкунайте, Александра Ревенко, Кирилл Серебренников и другие.

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Равшана Куркова

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Ингеборга Дапкунайте

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Риналь Мухаметов

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Антон Севидов, Александра Ревенко

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Кирилл Серебренников

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Максим Диденко

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Гоша Рубчинский, Илья Лагутенко

ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте
фото: Константин Богомолов
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ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте фотографии
ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте фотографии
ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте фотографии
ГЭС-2: Равшана Куркова, Риналь Мухаметов и Ингеборга Дапкунайте фотографии
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