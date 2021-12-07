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Деконструкция «Последний из Могикан»
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Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс

7 декабря
2021 год

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7 декабря 2021
6 декабря в Лондоне состоялась премьера фильма «King’s Man: Начало» - монархического приквела успешной экранизации комикса о суперсекретной британской службе, борющейся с невидимым злом. На этот раз зло олицетворяет Григорий Распутин. Фильм зрителям представили режиссёр Мэттью Вон (компанию которому составила его супруга, модель Клауия Шиффер) и актёры Рис Иванс, Джемма Артертон, Рэйф Файнс, Чарльз Дэнс, Том Холландер и Харрис Дикинсон.

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Рэйф Файнс и Джемма Артертон

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Том Холландер, Рис Иванс и Чарльз Дэнс

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Рис Иванс

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Талия Барнетт

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Харрис Дикинсон

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Чарльз Дэнс

Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс
фото: Мэттью Вон и Клаудия Шиффер

«King’s Man: Начало» в прокате с 13 января 2022 года.

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Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс фотографии
Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс фотографии
Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс фотографии
Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс фотографии
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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