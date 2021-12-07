Убийцы Его Величества: Клаудия Шиффер, Джемма Артертон и Рэйф Файнс

6 декабря в Лондоне состоялась премьера фильма «King’s Man: Начало»
- монархического приквела успешной экранизации комикса о суперсекретной британской службе, борющейся с невидимым злом. На этот раз зло олицетворяет Григорий Распутин. Фильм зрителям представили режиссёр Мэттью Вон
(компанию которому составила его супруга, модель Клауия Шиффер
) и актёры Рис Иванс
, Джемма Артертон
, Рэйф Файнс
, Чарльз Дэнс
, Том Холландер
и Харрис Дикинсон
.
фото: Рэйф Файнс и Джемма Артертон
фото: Том Холландер, Рис Иванс и Чарльз Дэнс
фото: Рис Иванс
фото: Талия Барнетт
фото: Харрис Дикинсон
фото: Чарльз Дэнс
«King’s Man: Начало» в прокате с 13 января 2022 года.
фото: Мэттью Вон и Клаудия Шиффер
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