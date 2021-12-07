Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются

Даже после расставания с Ольгой Зуевой Данила Козловский продолжает хранить молчание. В апрельском интервью Козловский оговорился, что поступил «несправедливо и гадко» по отношению к Ольге, но что послужило поводом для такого поведения – говорить не стал. Сейчас его бывшая супруга живёт в Америке и воспитывает их дочь Оду.
Недавно Козловского и Акиньшину вновь заметили вместе в Лондоне на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог». Кроме них на торжестве присутствовали Алиса Хазанова, Алёна Чехова, Денис Катаев и другие.
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