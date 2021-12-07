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Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются

7 декабря
2021 год

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7 декабря 2021
Ещё год назад СМИ заподозрили Оксану Акиньшину и Данилу Козловского в романе: одни предположили, что совместные появления актёров обусловлены пиаром фильма «Чернобыль», другие – сразу приписали коллегам по проекту роман. За этот год Акиньшину и Козловского не раз видели на публике вместе, однако, возлюбленные не спешат делиться подробностями личной жизни.

Даже после расставания с Ольгой Зуевой Данила Козловский продолжает хранить молчание. В апрельском интервью Козловский оговорился, что поступил «несправедливо и гадко» по отношению к Ольге, но что послужило поводом для такого поведения – говорить не стал. Сейчас его бывшая супруга живёт в Америке и воспитывает их дочь Оду.

Недавно Козловского и Акиньшину вновь заметили вместе в Лондоне на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог». Кроме них на торжестве присутствовали Алиса Хазанова, Алёна Чехова, Денис Катаев и другие.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются
фото: Оксана Акиньшина

Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются
фото: Алиса Хазанова

Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются
фото: Денис Катаев

Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются
фото: Алёна Чехова

Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются
фото: Оксана Акиньшина и Данила Козловский
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Ссылки по теме
«Я поступил несправедливо и гадко»: Данила Козловский о расставании с Ольгой Зуевой
СМИ: Данила Козловский встречается с Оксаной Акиньшиной
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Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются фотографии
Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются фотографии
Данила Козловский и Оксана Акиньшина встречаются фотографии
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