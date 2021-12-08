Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов

8 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
8 декабря 2021
Рождественский благотворительный вечер Action! в очередной раз собрал представителей бизнеса, кино и театра за одним столом. Учредители аукциона Светлана Бондарчук и Евгения Попова ежегодно проводят подобные ужины, общей темой которых стало кино. Собранные за вечер средства отдают в благотворительные фонды: в этот раз рекордную сумму в 25 миллионов рублей собрал режиссёрский дебют Вероники Пономарёвой с Надеждой Михалковой и Данилой Козловским в главных ролях, чуть меньшую – 10 миллионов – собрал короткометражный фильм Козловского с Паулиной Андреевой в главной роли.

Среди гостей вечера можно было встретить Дарью Мельникову, Фёдора Бондарчука, Викторию Толстоганову, Александра Петрова и Стасю Милославскую, Юру Борисова, Константина Хабенского, Таисию Вилкову и многих других.

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Андрей Бурковский, Стася Милославская и Александр Петров

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Дарья Мельникова

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Алексей Агранович и Виктория Толстоганова

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Ольга Слуцкер и Фёдор Бондарчук

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Александра Ребенок

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Константин Хабенский

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Надежда Михалкова

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Таисия Вилкова и Яна Гладких

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Янина Студилина

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Ксения Собчак

Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов
фото: Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Алексей АграновичПаулина АндрееваАнна БегуноваСветлана БондарчукФёдор БондарчукЮра БорисовАндрей БурковскийТаисия ВилковаРезо ГигинеишвилиЯна ГладкихДанила КозловскийДарья МельниковаСтася МилославскаяНадежда МихалковаВалдис ПельшАлександр Петров (IV)Александра РебенокКсения СобчакЯнина СтудилинаВиктория ТолстогановаКонстантин ХабенскийАнна Шевчук

фотографии >>
Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов фотографии
Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов фотографии
Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов фотографии
Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марк Рудинштейн
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.

День рождения >>

Татьяна Аугшкап
Лев Борисов
Юра Борисов
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Анна Исайкина
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Каррадайн
Ли Джей Кобб
Доминик Монаган
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
Женщины в чёрном
фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram