Action! Виктория Толстоганова, Александр Петров и Юра Борисов

Рождественский благотворительный вечер Action! в очередной раз собрал представителей бизнеса, кино и театра за одним столом. Учредители аукциона Светлана Бондарчук и Евгения Попова ежегодно проводят подобные ужины, общей темой которых стало кино. Собранные за вечер средства отдают в благотворительные фонды: в этот раз рекордную сумму в 25 миллионов рублей собрал режиссёрский дебют Вероники Пономарёвой с Надеждой Михалковой и Данилой Козловским в главных ролях, чуть меньшую – 10 миллионов – собрал короткометражный фильм Козловского с Паулиной Андреевой в главной роли.
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