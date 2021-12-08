YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной

Сегодня Мария Шукшина сообщила
, что видеохостинг YouTube «снёс»
её аккаунт – при попытке зайти на канал актрисы появляется предупреждение о блокировке. Как рассказали
в пресс-службе Google в России, YouTube-канал Шукшиной был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе. По правилам хостинга запрещено распространять контент, противоречащий информации местных органов здравоохранения или ВОЗ о COVID-19. Канал Шукшиной, по сообщению пресс-службы, эту политику нарушал.
Недавно стало известно, что в ответ на открытое письмо одиннадцати врачей Мария призвала «отказаться от участия в эксперименте» и выступила против принудительной вакцинации
.
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