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YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной

8 декабря
2021 год

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8 декабря 2021
Сегодня Мария Шукшина сообщила, что видеохостинг YouTube «снёс» её аккаунт – при попытке зайти на канал актрисы появляется предупреждение о блокировке. Как рассказали в пресс-службе Google в России, YouTube-канал Шукшиной был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе. По правилам хостинга запрещено распространять контент, противоречащий информации местных органов здравоохранения или ВОЗ о COVID-19. Канал Шукшиной, по сообщению пресс-службы, эту политику нарушал.

Недавно стало известно, что в ответ на открытое письмо одиннадцати врачей Мария призвала «отказаться от участия в эксперименте» и выступила против принудительной вакцинации.

YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной
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YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной фотографии
YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной фотографии
YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной фотографии
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