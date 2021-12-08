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Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу

8 декабря
2021 год

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8 декабря 2021
Останкинский суд Москвы отклонил иск Земфиры на полтора миллиона рублей о защите чести и достоинства против писателя и актёра Евгения Гришковца. В мае этого года Евгений, говоря об альбоме певицы «Бордерлайн» в выпуске программы «Би Коз», обвинил артистку в «наркотическом эгоизме».

Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу

И хотя Гришковец сразу же записал 5-минутное видео с извинениями, судебный процесс это не остановило. Но, возможно, помогло избежать юридических последствий. В беседе с «Газетой.Ru» Евгений предположил, что суд мог отклонить иск Земфиры именно из-за этого ролика.

«Извинения я принёс ещё летом. Видеообращение записал на следующий день после подачи иска, выразил сожаление, что это вообще случилось. Не знаю, как это повлияло. Наверное, это могло повлиять на суд, судью — в том плане, что я не занимаю конфронтационную позицию и готов к диалогу. Как к этому отнеслась сама Земфира — не знаю. Был готов извиниться лично, но контактов не было», – сказал Евгений.

Гришковец отдельно отметил, что рад окончанию судебного процесса и тому, что ни он, ни Земфира не делали из этой ситуации публичного скандала.
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Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу фотографии
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Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу фотографии
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