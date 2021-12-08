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«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов

8 декабря
2021 год

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8 декабря 2021
6 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова прошла ежегодная премия «Звезда театра» от журнала «Театрал» за заслуги в театральном искусстве. Во время награждения отличились двое: Лия Ахеджакова, припоминая скандал в театре «Современник», выступила с гневной речью против лжепатриотов, и Константин Райкин – он назвал себя «тупее самого тупого студента». Их слова приводит News.ru.

«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов


Константин Райкин, руководитель «Сатирикона», победил в номинации «Лучший режиссёр». В момент награждения Райкин выступил с неожиданным признанием, сказав, что по многим параметрам уступает собственным студентам.

«Они слишком быстрые. И они лучше меня. Я гораздо медлительнее, я тупее самого тупого студента. Если бы я знал, когда их брал пацанами и девчонками, что они так быстро вырастут творчески и переплюнут меня, я бы, может, и не взял. Это, конечно, счастье — видеть, что твои ученики лучше тебя. Но счастье это горькое. Потому что ты хуже их и медленнее», – заявил режиссёр со сцены.

«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов

Лия Меджидовна взяла награду в номинации «Легенда сцены» (также её получила Нина Ургант (посмертно), худрук РАМТа Алексей Бородин и хореограф Юрий Григорович), но благодарственная речь артистки быстро сошла на нет. Ахеджакова напомнила собравшимся о скандале из-за монолога её героини в спектакле «Первый хлеб» и посетовала на группы людей, которые, по её словам, жалуются на спектакль, даже не посмотрев его.

«Какая-то группа оскорблённых патриотов приходит к театру, не посмотрев спектакль, требует искоренить в нём ошибки. Угрожают, что если этого не сделают режиссёр и артисты, то подошлют человека в зрительный зал. И этот человек из принесённой с собой бутылки начнёт разбрызгивать фекалии по залу и зрителям. Как шампанское. Я не знаю, на кого они работают, но могу догадаться», – сказала артистка со сцены.

Она раскритиковала попытки внести изменения в спектакль с её участием, назвав их «какой-то невероятной цензурой», и негативно высказалась о законе об иноагентах. Гости церемонии двояко отнеслись к выступлению актрисы: одни осудили Лию за использование культурной площадки в качестве политической трибуны, другие поддержали её речь громкими аплодисментами.
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«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов фотографии
«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов фотографии
«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов фотографии
«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов фотографии
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