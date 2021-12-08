«Звезда театра»: Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов

6 декабря в Театре имени Евгения Вахтангова
прошла ежегодная премия «Звезда театра»
от журнала «Театрал» за заслуги в театральном искусстве. Во время награждения отличились двое: Лия Ахеджакова
, припоминая скандал в театре «Современник»
, выступила с гневной речью против лжепатриотов, и Константин Райкин
– он назвал себя «тупее самого тупого студента»
. Их слова приводит News.ru
.
Константин Райкин, руководитель «Сатирикона»
, победил в номинации «Лучший режиссёр». В момент награждения Райкин выступил с неожиданным признанием, сказав, что по многим параметрам уступает собственным студентам.
«Они слишком быстрые. И они лучше меня. Я гораздо медлительнее, я тупее самого тупого студента. Если бы я знал, когда их брал пацанами и девчонками, что они так быстро вырастут творчески и переплюнут меня, я бы, может, и не взял. Это, конечно, счастье — видеть, что твои ученики лучше тебя. Но счастье это горькое. Потому что ты хуже их и медленнее»
, – заявил режиссёр со сцены.
Лия Меджидовна взяла награду в номинации «Легенда сцены» (также её получила Нина Ургант
(посмертно), худрук РАМТа Алексей Бородин
и хореограф Юрий Григорович
), но благодарственная речь артистки быстро сошла на нет. Ахеджакова напомнила собравшимся о скандале из-за монолога её героини в спектакле «Первый хлеб»
и посетовала на группы людей, которые, по её словам, жалуются на спектакль, даже не посмотрев его.
«Какая-то группа оскорблённых патриотов приходит к театру, не посмотрев спектакль, требует искоренить в нём ошибки. Угрожают, что если этого не сделают режиссёр и артисты, то подошлют человека в зрительный зал. И этот человек из принесённой с собой бутылки начнёт разбрызгивать фекалии по залу и зрителям. Как шампанское. Я не знаю, на кого они работают, но могу догадаться»
, – сказала артистка со сцены.
Она раскритиковала попытки внести изменения в спектакль с её участием
, назвав их «какой-то невероятной цензурой»
, и негативно высказалась о законе об иноагентах. Гости церемонии двояко отнеслись к выступлению актрисы: одни осудили Лию за использование культурной площадки в качестве политической трибуны, другие поддержали её речь громкими аплодисментами.
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