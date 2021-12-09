Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова

8 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера приключенческого фильма Сергея Осипьяна«Портрет незнакомца» с участием всех артистов Мастерской Петра Фоменко. Действие картины разворачивается в Москве 1976 года. Карьера актёра с невзрачным именем Олег Орлов скукожилась до многосерийных радиопостановок о советском шпионе, изнывающем в капиталистическом капкане. Когда радиопостановку закрывают, а жена выгоняет из дома, Олег случайно знакомится с писателем ассоциативным именем Лев Николаев и жалуется ему на жизнь. После этой встречи жизнь у Олега становится очень веселой - совсем как у его персонажа из шпионской радиопьесы. Картину зрителям представили режиссёр и актёры Ксения Кутепова, Галина Тюнина, Евгений Цыганов, Мадлен Джабраилова, Мария Андреева и другие.
фото: Мария Андреева
фото: Евгений Цыганов
фото: Галина Тюнина
фото: Мадлен Джабраилова
фото: Евгений Цыганов, Ксения Кутепова и Сергей Осипьян
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