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Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова

9 декабря
2021 год

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9 декабря 2021
8 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера приключенческого фильма Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца» с участием всех артистов Мастерской Петра Фоменко. Действие картины разворачивается в Москве 1976 года. Карьера актёра с невзрачным именем Олег Орлов скукожилась до многосерийных радиопостановок о советском шпионе, изнывающем в капиталистическом капкане. Когда радиопостановку закрывают, а жена выгоняет из дома, Олег случайно знакомится с писателем ассоциативным именем Лев Николаев и жалуется ему на жизнь. После этой встречи жизнь у Олега становится очень веселой - совсем как у его персонажа из шпионской радиопьесы. Картину зрителям представили режиссёр и актёры Ксения Кутепова, Галина Тюнина, Евгений Цыганов, Мадлен Джабраилова, Мария Андреева и другие.

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Мария Андреева

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Евгений Цыганов

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Галина Тюнина

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Мадлен Джабраилова

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Евгений Цыганов, Ксения Кутепова и Сергей Осипьян

Среди первых зрителей картины были замечены Алексей Серебряков, Лянка Грыу, Алика Смехова и другие.

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Лянка Грыу

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Софья Лебедева

Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова
фото: Алика Смехова

«Портрет незнакомца» в прокате с 1 января 2022 года.

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Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова фотографии
Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова фотографии
Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова фотографии
Агент ноль ноль съем: Лянка Грыу, Галина Тюнина и Ксения Кутепова фотографии
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