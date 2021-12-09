«Всё это очень раздражало»: Дженнифер Энистон о возвращении в декорации сериала «Друзья»

2021 год можно считать годом камбеков
и воссоединений, одним из которых стал специальный выпуск
, посвящённый команде сериала «Друзья»
. В свежем интервью журналу «The Hollywood Reporter» Дженнифер Энистон
рассказала о том, каково было вернуться в прошлое.
«Думаю, с нашей стороны было наивно ввязаться в это с мыслями о том, как это будет весело и здорово - сидеть в декорациях, собранных точь-в-точь, как тогда. А потом попадаешь туда и думаешь: «Ах да, я же толком и не осознавала, что происходит вокруг, когда последний раз здесь была». Меня это застало врасплох, было такое чувство, что-то вроде: «Привет, прошлое, помнишь меня? Помнишь, как это было хреново? Ты думал, что у тебя вся жизнь впереди, и всё будет просто роскошно, а потом ты пережил, возможно, самое тяжелое время в своей жизни». Всё это очень раздражало, а вокруг, конечно же, ещё и камеры повсюду, а я уже немного эмоционально уязвима, если можно так сказать. Так что мне пришлось в какие-то моменты выходить из кадра. Уж не знаю, как они там справились с монтажом»
.
В контексте разговора о «реабилитации» погубленных когда-то таблоидами Бритни Спирс и Моники Левински, Энистон выразила уверенность в том, что дело таблоидов подхватили сегодня соцсети.
«По-моему, люди до сих пор занимаются этим [донимают знаменитостей и других людей]. То, что творили с личной жизнью людей таблоиды десять лет назад, теперь делают обычные люди. Хотя, я так давно не видела таблоиды. Даже не знаю, что там пишут. У меня до сих пор есть близнецы? Я всё ещё буду чудесной матерью в 52 года? Теперь у нас есть соцсети. Это как если бы СМИ вручили меч каждому Джо Шмо, который сидит за компом, троллит и травит людей в комментариях. Так что тут незначительная разница лишь в том, чьи руки этот меч сжимают. И я не понимаю, откуда столько жестокости в обществе? Я часто задаюсь вопросом, с чего они так заводятся».
В разные периоды своей творческой и личной жизни Энистон в глазах публики была и всеобщей любимицей, и обманутой женой, и несчастной бездетной разведёнкой, и бездушной карьеристкой. Актриса призналась, что когда-то всё это больно ранило её. А потом она научилась с этим справляться.
«Люди определенно проецируют на тебя какие-то свои тревоги, но твоя работа заключается в том, чтобы показать, на что ты способен профессионально. Поэтому ты исчезаешь как личность, ты веселишься, играешь странных персонажей, плюёшь на чужое мнение и наслаждаешься собой. Помнишь о том, что у тебя есть прекрасные друзья, и что жизнь твоя благословенна и ты стараешься изо всех сил. Раньше я всё принимала близко к сердцу - все эти бесконечные слухи о беременности и следующие за ними упрёки в том, что я “предпочла карьеру детям”. Да вы понятия не имеете о том, что со мной происходит в личном и медицинском плане. Почему я не могу…могу ли я иметь детей? Люди ничего не знают, но то, что они говорят, очень ранило».
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