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Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов

10 февраля
2021 год

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10 февраля 2021
8 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссёра Ильи Аксёнова «Родные», снятого по сценарию Жоры Крыжовникова. Отец большого семейства (Сергей Бурунов), оказавшись на пороге смерти, решает исполнить давнюю мечту - выступить на Грушинском фестивале с песней собственного сочинения. Вместе с семьёй, состоящей из Ирины Пеговой, Никиты Павленко, Монеточки и Семёна Трескунова, герой пересекает на машине чуть ли не всю Россию вслед за своей мечтой.

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Сергей Бурунов

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Монеточка

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Ирина Пегова с дочерью Татьяной

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Продюсеры Мурад Османн, Илья Стюарт, Жора Крыжовников, Павел Буря и Алексей Казаков

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Никита Павленко

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Семён Трескунов

Среди гостей премьеры были замечены Екатерина Климова с дочерью Лизой, Полина Максимова, Юра Борисов с Анной Шевчук, Леонид Ярмольник, Екатерина Варнава, Юлия Хлынина и другие.

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Екатерина Климова с дочерью Лизой

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Гарик Харламов

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Екатерина Варнава

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Леонид Ярмольник

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Юлия Хлынина

Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Полина Максимова
«Родные» в прокате с 11 февраля 2021 года.

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Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов фотографии
Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов фотографии
Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов фотографии
Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов фотографии
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