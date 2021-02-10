Незабываемый отдых с семьёй: Екатерина Климова, Гарик Харламов и Сергей Бурунов

8 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссёра Ильи Аксёнова «Родные»
, снятого по сценарию Жоры Крыжовникова
. Отец большого семейства (Сергей Бурунов
), оказавшись на пороге смерти, решает исполнить давнюю мечту - выступить на Грушинском фестивале с песней собственного сочинения. Вместе с семьёй, состоящей из Ирины Пеговой
, Никиты Павленко
, Монеточки
и Семёна Трескунова
, герой пересекает на машине чуть ли не всю Россию вслед за своей мечтой.
фото: Сергей Бурунов
фото: Монеточка
фото: Ирина Пегова с дочерью Татьяной
фото: Продюсеры Мурад Османн, Илья Стюарт, Жора Крыжовников, Павел Буря и Алексей Казаков
фото: Никита Павленко
фото: Семён Трескунов
Среди гостей премьеры были замечены Екатерина Климова
с дочерью Лизой, Полина Максимова
, Юра Борисов
с Анной Шевчук
, Леонид Ярмольник
, Екатерина Варнава
, Юлия Хлынина
и другие.
фото: Екатерина Климова с дочерью Лизой
фото: Гарик Харламов
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов
фото: Екатерина Варнава
фото: Леонид Ярмольник
фото: Юлия Хлынина
«Родные» в прокате с 11 февраля 2021 года.
фото: Полина Максимова
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