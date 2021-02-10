Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Военврач»
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров

10 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
10 февраля 2021
25 февраля 2021 года истекает срок трудового договора, заключенного Департаментом культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым. Режиссёр, превративший умирающий театр им. Гоголя в одно из самых прогрессивных культурных пространств Москвы, покидает пост художественного руководителя «Гоголь-центра» спустя 8,5 лет работы (четыре из которых были омрачены судебными преследованиями по делу «Седьмой студии»).

«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров

Не сработало даже письмо Ассоциации театральных критиков (АТК) главе Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой продлить контракт с Серебренниковым - с 26 февраля к обязанностям художественного руководителя «Гоголь-центра» приступает Алексей Агранович.

В своём прощальном посте Серебренников поблагодарил друзей и недругов за уникальный опыт последнего десятилетия и заявил, что «Гоголь-центр» продолжит свою жизнь как идея.

«Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем - мир и любовь».

«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров

Это оптимистичное напутствие немного противоречит неоднократно высказанному мнению режиссёра о том, что театр живёт не более 10 лет. В подкасте актрисы Варвары Шмыковой и театрального критика Павла Руднева Серебренников подтвердил, что «Гоголь-центру» (концепции, а не пространству), по большому счёту, осталось жить не более дух лет.

«Я думаю, что театр - это энергия соединения людей в одну компанию. И эта энергия не бесконечна. Она питается художественными идеями, человеческим магнетизмом, желанием противостоять или находиться в конфликте с миром. Ну, то есть, чем угодно. Но она заканчивается. И я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями. Мы знаем, какого труда стоило МХТ превратиться из вот этого закостенелого театра, (в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть этого не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил), сколько лет понадобилось, чтобы там началась хоть какая-то жизнь. Потому что всё, к чему прикасается государство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности и стационарности и рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
«Гоголь-центра» юридически не существует. Это идея. А на бумагах и в документах есть ВГУП (или как он там называется?) им. Гоголя. «Гоголь-центр» - это концепция, которая исчезнет как только люди - носители этой идеи договорятся, что дальше они будут жить каждый своей жизнью. И мне кажется, это здорово и прекрасно. Умирать, так молодым».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кирилл Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»

Театральные критики попросили оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

Алексей Агранович назначен худруком «Гоголь-центра»
персоны
Алексей АграновичВладимир Немирович-ДанченкоКирилл СеребренниковКонстантин СтаниславскийВарвара Шмыкова

фотографии >>
«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров фотографии
«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров фотографии
«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров фотографии
«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Военврач»

Скорбим

Михаил Тыртыш
10 февраля ушёл из жизни актер и каскадёр Михаил Тыртыш.
Илья Шиловский
6 февраля скончался сценарист и режиссер Илья Шиловский.
Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.

День рождения >>

Оксана Алексеева
Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Зеуди Арайя
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Кили Хоуз
Лон Чейни-мл.
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен