«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров

В своём прощальном посте Серебренников поблагодарил друзей и недругов за уникальный опыт последнего десятилетия и заявил, что «Гоголь-центр» продолжит свою жизнь как идея.
«Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем - мир и любовь».
Это оптимистичное напутствие немного противоречит неоднократно высказанному мнению режиссёра о том, что театр живёт не более 10 лет. В подкасте актрисы Варвары Шмыковой и театрального критика Павла Руднева Серебренников подтвердил, что «Гоголь-центру» (концепции, а не пространству), по большому счёту, осталось жить не более дух лет.
«Я думаю, что театр - это энергия соединения людей в одну компанию. И эта энергия не бесконечна. Она питается художественными идеями, человеческим магнетизмом, желанием противостоять или находиться в конфликте с миром. Ну, то есть, чем угодно. Но она заканчивается. И я видел огромное количество театров, которые влачат жалкое существование только потому, что они стали государственными институциями. Мы знаем, какого труда стоило МХТ превратиться из вот этого закостенелого театра, (в который уже не ходил Станиславский, потому что он видеть этого не мог, и Немирович-Данченко с трудом переносил), сколько лет понадобилось, чтобы там началась хоть какая-то жизнь. Потому что всё, к чему прикасается государство, становится на рельсы академичности, государственности, репертуарности и стационарности и рано или поздно приобретает черты чугунной табуретки.
«Гоголь-центра» юридически не существует. Это идея. А на бумагах и в документах есть ВГУП (или как он там называется?) им. Гоголя. «Гоголь-центр» - это концепция, которая исчезнет как только люди - носители этой идеи договорятся, что дальше они будут жить каждый своей жизнью. И мне кажется, это здорово и прекрасно. Умирать, так молодым».
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