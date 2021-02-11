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«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт

11 февраля
2021 год

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11 февраля 2021
Чулпан Хаматова в недавнем интервью в YouTube-шоу «Георгий за кадром» рассказала о том, как поступала в театральный институт.

«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт

Чулпан сдавала школьные выпускные экзамены, которые были и вступительными. Родители Хаматовой хотели, чтобы Чулпан стала финансистом, поэтому она училась экономике на подготовительных курсах и занималась математикой по шесть часов в день.

«И я поступила. Родители очень обрадовались, потому что все туда поступали по блату, а я поступила сама. Страшно гордились».

Когда Хаматовой было 12 лет, она впервые пришла посмотреть театральную постановку. Во время спектакля Чулпан почувствовала, что с ней произошло некое чудо.

«Я поняла, что эти люди на сцене — волшебники, колдуны или боги. Но никогда себе не признавалась в этом. И тихонечко с этой мечтой ходила. И я поняла, что если начну учиться в финансовой академии, то как же моя тихая мечта, с которой я жила все это время? И я пошла в Институт культуры на прослушивание».

«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт

Хаматова успешно прошла прослушивание. За нее даже начали бороться несколько отделений.

«Они так спорили за меня, что я подумала, может быть, у меня действительно есть шанс. И пошла в театральное училище, потому что хотела быть профессиональной актрисой. И мне там сказали, что меня берут. Они не знали, что у меня документы в финансовой академии».

Она не знала, как сказать родителям, что она не будет финансистом.

«Было страшно сказать, что я сейчас из высшего учебного заведения перейду в ПТУ. И папа мне тогда сказал: «Вот только не приползи тогда, когда куска хлеба не будет!» Папа год со мной не разговаривал. Мама как-то тяжело это переживала, но пережила. А папа просто не здоровался со мной и вообще не общался. Год он не мог пережить».

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«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт фотографии
«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт фотографии
«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт фотографии
«Папа год со мной не разговаривал»: Чулпан Хаматова о реакции родителей на ее поступление в театральный институт фотографии
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