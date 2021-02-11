«Решили не доводить до войны»: Павел Деревянко о расставании с Дарьей Мясищевой

В середине декабря 2020 года стало известно о расставании Павла Деревянко
и Дарьи Мясищевой
. Несмотря на 10 лет совместной жизни и двух дочерей, Павел и Дарья не были расписаны. В целом их семейная жизнь сложилась случайно, о чём Павел рассказал в интервью изданию «7 Дней»
.
«У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас всё шло не от большой любви и страсти, а от предлагаемых обстоятельств. Мы не собирались жить вместе, но у нас появилась Варвара. А чуть позже Саша. Как-то мы набирали обороты. В нашей жизни случалось всякое, но мы долго оставались вместе и были счастливы. У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я всё равно называю её, Варю и Сашу своей семьёй. Потому что, по сути, так и есть»
.
Расставание стало своего рода профилактической мерой по предотвращению серьёзных конфликтов: «Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, всё обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться. Никто не в обиде, нет победителей и побежденных. Мы по-прежнему в прекрасных отношениях»
.
обсуждение >>