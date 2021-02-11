«Решили не доводить до войны»: Павел Деревянко о расставании с Дарьей Мясищевой

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А клип им снял Жора Крыжовников

По мнению режиссёра, отсталость России - её шанс на нормальное будущее

Константин Богомолов раскритиковал западные ценности и сравнил жителей Европы и США с нацистами

10 февраля

«Всё, чего касается государство, приобретает черты чугунной табуретки»: Кирилл Серебренников о причинах гибели театров

По мнению режиссёра, «Гоголь-центру» осталось жить не больше 2 лет, и это нормально