«Он, безусловно, не был клоуном»: Александр Семчев о Леониде Брежневе

Александр Семчев
в интервью изданию «Собеседник
» рассказал о своем отношении к Леониду Брежневу.
Семчев заявил, что Брежнев, хоть и имел чудачества, однако высмеивать его, как принято у современных молодых людей, всё же не стоит.
«Нынешняя молодежь, не жившая в те времена, почему-то видит в Леониде Ильиче Брежневе героя какой-то клоунады с орденами на весь пиджак. А он, безусловно, не был клоуном. Вот ни разу! А то, что нынче смеются над его старостью и какими-то возрастными чудачествами, так сейчас же смеются, по-моему, вообще над всем. Все можно осмеять. Но попробовал бы кто лет 50 назад насмехаться. Можно, наверное, относиться с юмором к каким-то старческим слабостям генсека, но все-таки человек прошел войну, и после Никиты Хрущева люди как-то все равно жили полнокровно. Жили! И я прекрасно помню – хотя я не московский товарищ, – что в Москве жили по-другому, побогаче, так скажем. Отсюда, наверное, какой-то был снобизм в москвичах, отношение свысока к людям, жившим на периферии. А между тем, как мне кажется, большинство талантов в Москве – это люди с периферии. Им еще и смелость с энергией нужны были, чтобы приехать и завоевать в Москве какие-то позиции. Ну да это я отвлекся...»
Семчев заявил, что Брежнев взял на себя ответственность за государство, а также порассуждал на тему социальных изменений.
«При всем при том, что и в экономике, и в политике были свои проблемы, Брежнев, на мой взгляд, был прежде всего руководитель, взявший на себя определенную ответственность за государство. Не знаю я, почему все так изменилось. Хотя перемены разные есть. Раньше больше выпивали, сейчас больше наркотиков. В те времена не дай бог, если тебя застали в храме. Это было не принято. Я помню, на Пасху люди собирались возле храма посмотреть на службу как на нечто экзотическое, но тем не менее яйца-то дома красили. Но все равно в то время было стыдно открыто проявлять религиозность. Просто могли обсмеять. Даже в поликлинике, помню, в коридоре висел плакат: «Религия – опиум для народа».
Актер подытожил разговор, сказав, что качество во многом зависит от любви к делу.
«Наверное, все проблемы в отношении к делу. То ли эпоха троечников пришла – и все плохого качества стало. То ли по какой-то причине пошло очень резкое разделение на бедных и богатых: одним – ничего, а другим – вседозволенность».
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