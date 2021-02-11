«Мексиканец никогда не добьется успеха»: Сальма Хайек вспомнила о напутствиях в начале своей карьеры

Актриса Сальма Хайек
рассказала, как в начале карьеры столкнулась с расизмом из-за своего мексиканского происхождения. О пережитом знаменитость рассказала во время беседы о своем новом проекте «Блаженство
».
Сальма вспоминает, что в самом начале карьеры продюсеры утверждали, что на успех она может не рассчитывать.
«Они сказали мне, что моя карьера умрет в середине тридцати. Прежде всего они сказали мне, что мексиканец никогда не добьется успеха, потому что в то время мексиканцу было невозможно играть ведущую роль в Голливуде».
Актриса призналась, что гордится собой и хотела бы, чтобы другие женщины, которые сталкиваются с подобным, не сдавались и продолжали бороться.
«И я хочу, чтобы другие женщины осознали это, потому что даже в 30 лет вы будете чувствовать давление и в 40 лет. А позднее цветение — это прекрасно».
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