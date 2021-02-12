Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» за высказывания в соцсетях

Карательная практика «отмены» публичных персон за их неподобающее поведение в далёком прошлом и высказывания в социальных сетях набирает в США обороты. Ещё одна жертва увольнения по требованию оскорблённой сетевой толпы - актриса Джина Карано. Киностудия Lucasfilm уволила Карано из сериала «Мандалорец» и пообещала не сотрудничать с ней в будущем. А чтобы Джине этого не показалось мало, с ней разорвало отношения калифорнийское агенство UTA, работающее с представителями индустрии развлечений.
Что же сделала Джина? А она просто регулярно делилась с подписчиками в соцсетях своим мнением по поводу нарастающего конфликта между республиканцами и демократами, войны небинарных людей за местоимения, обязательства носить маски и так далее. Поводом к увольнению актрисы стала её публикация в Инстаграме (позже удалённая), в которой она напомнила соотечественникам одну любопытную историческую деталь и провела параллель с тем, что происходит сегодня: «Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознает, что чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты устроили облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило их соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за политических взглядов?» Своё сообщение Джина украсила фотографией, сделанной во время еврейского погрома во Львове в 1941 году.
Публика восприняла этот пост не как предостережение о том, что любые массовые репрессии начинаются с разжигания ненависти и травли между соотечественниками. Нет. Актрису просто обвинили в распространении антисемитских сообщений. Тут же демократически настроенная сетевая толпа сформулировала требование уволить Джину и вывела его в тренды Твиттера под соответствующим хэштегом (#УвольтеДжинуКарано). Требование было быстро удовлетворено руководством компании Lucasfilm с формулировкой: «Её сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы». Кого именно опорочила Джина, так и осталось непонятным.
Похоже, что это высказывание послужило лишь формальным поводом для того, чтобы заставить актрису переосмыслить свои взгляды. Ну, или как минимум, перестать безнаказанно пользоваться свободой слова (как заметил один латентный коммунист, порадовавшийся увольнению Карано, «Свобода слова-то есть, но вот последствия за право ей воспользоваться никто отменял»). Джина неоднократно сталкивалась с критикой из-за своих действий и высказываний в социальных сетях. Она лайкала посты против движения Black Lives Matter, сравнила вторую попытку объявить импичмент Дональду Трампу с «Днём сурка», распространяла неподтверждённую информацию о фальсификации на президентских выборах в США и постила мемы, высмеивающие требование носить защитные маски в штате Калифорния.
Но и это ещё не всё. Карано дала недругам повод подозревать её в трансфобии. Когда Твиттер предложил ей добавить в профиле местоимения, которыми её следует называть (распространённая практика, позволяющая избежать неточностей в общении с небинарными людьми), Джина в шутку написала boop/bop/beep. Буквально использовав случайный набор слов. Заметившие это пользователи Твиттера восприняли поступок Джины как насмешку над небинарными людьми и их священной войной за право называться во множественном числе. Актрису сразу же окрестили трансфобкой. В свою защиту Карано заявила, что не имеет ничего против трансгендерных людей, а просто отказалась от демонстративной поддержки инициативы с местоимениями.
Позже актриса извинилась за свои действия, сославшись на партнёра по сериалу «Мандалорец» Педро Паскаля. Паскаль публично поддержал свою сестру - трансгендера, которая совершила камин-аут. «Он помог мне понять, почему люди указывают в своих профилях местоимения. Я не знала раньше, но теперь знаю. Я и дальше не собираюсь указывать местоимения в своём профиле, но желаю удачи всем, кто выбрал этот путь», - написала актриса.
фото: Педро Паскаль и Джина Карано
Все свои поступки, ярко свидетельствующие о правых политических взглядах, Карано объяснила в интервью новостному агентству The Federalist: «Я начала говорить на все эти темы, потому что почувствовала, что огромную группу людей заставили замолчать в этом году и вынудили их играть в эту игру воукизма, или как там это называется. Неважно, за кого вы голосуете, не важно кто вы, я хочу создать платформу, где каждый сможет иметь возможности. Каждый».
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