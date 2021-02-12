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Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо

12 февраля
2021 год

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12 февраля 2021
11 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Спасите Колю!», который был снят в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Дмитрий Нагиев исполнил роль заведующего военкоматом отца-одиночки, который легко избавляется от ухажёров дочери, отправляя их подальше - служить Родине. Пережив призыв нескольких поклонников, дочь решает действовать и предпринять попытку спасти своего возлюбленного Колю.
Картину зрителям представили режиссёр Дмитрий Губарев и исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин и Нонна Гришаева.

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Анна Родоная

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Дмитрий Нагиев

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Кузьма Сапрыкин

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Нонна Гришаева

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Владимир Сычёв

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Юлия Франц

Среди первых зрителей фильма были замечены Владимир Яглыч, Алика Смехова, Анна Сташенбаум, Алексей Кравченко, Ольга Кабо и другие.

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Алексей Кравченко и Надежда Борисова

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Владимир Яглыч

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Ольга Кабо

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Алика Смехова

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Анна Чурина

Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо
фото: Анна Старшенбаум

«Спасите Колю!» в прокате с 18 февраля 2021 года.

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Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо фотографии
Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо фотографии
Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо фотографии
Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо фотографии
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