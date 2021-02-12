Знакомство с родителями: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум и Ольга Кабо

11 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Спасите Колю!», который был снят в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Дмитрий Нагиев исполнил роль заведующего военкоматом отца-одиночки, который легко избавляется от ухажёров дочери, отправляя их подальше - служить Родине. Пережив призыв нескольких поклонников, дочь решает действовать и предпринять попытку спасти своего возлюбленного Колю.
Картину зрителям представили режиссёр Дмитрий Губарев и исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин и Нонна Гришаева.
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