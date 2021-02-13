«Желание горстки ханжей»: Сергей Шнуров объяснил, почему невозможно запретить в России мат

С 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому посты с незаконным контентом будут блокироваться в соцсетях. Полный перечень материалов, попадающих под определение «незаконный контент», опубликован на сайте Государственной Думы.
Среди них: публикации, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти; оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности; информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям.
Таким образом под запрет частично попадают публикации с матом - но лишь те, которые выражают оскорбления в адрес какого-то конкретного лица или организации.
«Это не связано напрямую с матом и человеком, который просто сквернословит в соцсетях, не оскорбляя другого. Употребление ненормативной лексики — это неправильно. Но с формально правовой точки зрения не является именно оскорблением, если он не адресован какому‑то конкретному лицу»
, - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Однако в прессе появился ряд новостей под сенсационными заголовками, сообщающими о том, что данный законопроект запрещает мат в соцсетях. В связи с чем в медиапространстве началась животрепещущая дискуссия о праве россиянина сквернословить. В частности, вопрос о том, как отучить сограждан этим заниматься, был задан Сергею Шнурову
ведущими телевизионной программы «60 минут». В ответ Шнуров напомнил о том, что за несколько тысяч лет существования девиантной лексики ни одному режиму не удалось отучить от неё подданных. И объяснил, почему использование мата не может регулироваться законами.
«Я абсолютно поддерживаю этот закон. Потому что любые запреты, особенно те, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьёзности власти. Что, конечно, хорошо. Можно сколь угодно надувать щёки, вспоминать родителей, которые не ругались матом, ворочать челюстями. Но даже Телеграм, как мы помним, отключить ни у кого не получилось. Мат существует три тысячи, а может, и больше лет. И ни Екатерина II со всей своей полнотой монархии, ни большевики, обладая тоталитарным механизмом подавления, не смогли изъять мат из употребления. Вряд ли это под силу нынешним законотворцам.
Неотъемлемая часть огромной русской языковой культуры плевать хотела на желание горстки ханжей. Что мы наблюдаем в интернете? «Идите на буй!» - совершенно в рамках закона отвечают депутатам люди.
Вы детям можете запрещать, но эти запреты никак не действуют. Если общество не обладает всей палитрой, не может пользоваться русским языком, и говорит довольно косноязычно - так это вопрос не в мате, а вопрос вообще в культуре речи. Это законами не регулируется. Это вопрос вкуса, общественного сознания, вопрос гражданского общества, вопрос воспитания, в конце концов».
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