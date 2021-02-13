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Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела

13 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
13 февраля 2021
Вот уже шесть лет Министерство культуры Украины старательно пополняет чёрный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», поддерживая присоединение Крыма и посещая «оккупированные территории». На данный момент список насчитывает уже 159 особо-опасных артистов, большинство из которых - граждане Российской Федерации. Решением СБУ им запрещён въезд на территорию Украины, а их произведения запрещены. По мнению главы Минкульта и информационной политики Украины Александра Ткаченко, министерству давно следует урегулировать вопрос о том, чтобы санкции в отношении артистов не переводились автоматически в запрет их произведений. Впрочем, помилования достойна лишь советская классика и ныне покойные артисты. А вот Никита Михалков и Михаил Пореченков, по словам Ткаченко, заслуживают не только творческого забвения на территории Украины, но и уголовных дел.

Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела
фото: Александр Ткаченко и список

«Одно дело – Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело – когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину.

Советские ленты, где снимались уже покойные актеры Валентин Гафт или Василий Лановой – запрещены. В фильме режиссера Балаяна «Полеты во сне и наяву» снимались многие актеры, которым сейчас запрещен въезд на территорию нашего государства. Но при чем здесь сам фильм? Одно дело – ленты о «доблестных русских солдатах», и совсем другое – действительно хорошие работы, которые лежат на полках и которые не могут посмотреть украинцы. Точнее, могут – но в интернете. Поэтому такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством.

Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела

Следует четко разделять: если люди последовательно занимаются агитацией, или постоянно, как Михалков, подвергают сомнению нашу территориальную целостность – мы должны реагировать», - заявил Ткаченко в интервью изданию «Обозреватель».

Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела

Напомним, что в январе 2015 года Никита Михалков и Михаил Пореченков поддержали инициативу Российского военно-исторического общество по созданию «патриотического интернета», телевидения и радио, поддерживающего президентский курс.
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Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела фотографии
Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела фотографии
Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела фотографии
Глава Минкульта Украины считает, что на Михалкова и Пореченкова надо завести уголовные дела фотографии
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