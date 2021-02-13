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Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии

13 февраля
2021 год

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13 февраля 2021
В Голливуде снова неспокойно: режиссер Джосс Уидон оказался в центре большого скандала. Звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров», который выходил в конце 90-х, обвинили его в эмоциональном насилии и создании токсичной атмосферы на съемках.

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии

Первая жалоба в адрес Уидона поступила еще в прошлом году. Тогда актер Рэй Фишер, работавший с режиссером над фильмом «Лига справедливости», обвинил его в жестоком обращении на съемках. Однако об этой ситуации быстро забыли, и она не получила должной огласки

А на днях актриса Харизма Карпентер, сыгравшая одну из ролей в сериале «Баффи – истребительница вампиров», опубликовала в Твиттере неожиданное и нетипичное в наши дни признание. Харизма заявила, что не может больше молчать о психологической травме, которую получила на съемках «Баффи».

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии
фото: Эллисон Ханниган, Сара Мишель Геллар, Харизма Карпентер и Николас Брендон

Карпентер в красках рассказала, как Джосс Уидон злоупотреблял властью в процессе съёмок: он не просто делал ей замечания, а издевался над ней и говорил ужасные вещи в её адрес. Тогда актриса нуждалась в работе и пыталась оправдать поведение режиссера. По словам Харизмы, на признание она решилась после того самого заявления Рэя Фишера и многолетних курсов психотерапии.

«Он постоянно угрожал уволить меня и наносил удары по моей самооценке начинающей актрисы. Он называл меня толстой перед коллегами, когда я находилась на четвертом месяце беременности. Он был злым и язвительным, открыто выражал пренебрежение одним и выбирал фаворитов, натравливая актёров друг на друга. Как-то он вызвал меня к себе, чтобы отругать за то, что я сделала важную для меня на тот момент татуировку.

Он также долго игнорировал звонки моих агентов, которые хотели сообщить ему о моей беременности. Когда его наконец проинформировали, он вызвал меня на личную встречу. На ней Уидон спрашивал, действительно ли я собираюсь «сохранять это», имея в виду ребёнка. После он продолжил издеваться над моим персонажем в сериале и моими религиозными убеждениями, а потом и вовсе уволил из шоу, как только я родила», - рассказала об издевательствах режиссера Карпентер.

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии
фото: Харизма Карпентер

Харизму поддержали и другие коллеги по сериалу. Например, Эмбер Бенсон подтвердила, что атмосфера на съёмочной площадке картины «Баффи — истребительница вампиров» действительно была токсичной и враждебной. А главным агрессором был именно Джосс Уидон.

«Площадка «Баффи» была токсичной средой, и всё шло от верхушки. Харизма Карпентер говорит правду, и я поддерживаю её на все 100%. В то время было нанесено немало вреда, и многие из нас всё ещё разбираются с этим двадцать с лишним лет спустя», - написала в Твиттере Бенсон.

Главная звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар никаких новых подробностей об издевательствах режиссера не раскрыла, однако своих коллег всё-таки поддержала.

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии
фото: Сара Мишель Геллар в сериале "Баффи - истребительница вампиров"

«Хотя я горжусь тем, что моё имя навсегда ассоциируется с персонажем Баффи Саммерс, но я не хочу, чтобы оно было связано с именем Джосса Уидона. Сейчас я сосредоточена на заботе о своей семье и выживании во время пандемии, поэтому воздержусь от дальнейших комментариев. Однако я поддерживаю всех жертв абьюза и горжусь тем, что они наконец высказались».

На публикацию Сары отреагировала Мишель Трахтенберг – она снималась в сериале еще подростком. Мишель поблагодарила коллегу за смелое признание и подтвердила, что поведение Уидона во время съёмок было «неподобающим».

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии
фото: Мишель Трахтенберг

Также актриса упомянула один инцидент, после которого на съёмочной площадке ввели правило: Мишель больше не должна была оставаться наедине с Уидоном. Что именно произошло, она не уточнила.«Я последний раз это прокомментирую. Было установлено такое правило: Уидону нельзя было оставаться наедине со мной», - сказала Трахтенберг.

Представители Джосса Уидона еще никак не прокомментировали высказывания актрис.

Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии
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Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии фотографии
Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии фотографии
Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии фотографии
Актрисы сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили Джосса Уидона в эмоциональном насилии фотографии
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