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86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца

13 февраля
2021 год

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13 февраля 2021
В декабре у 86-летней актрисы Алисы Фрейндлих подтвердился коронавирус. Неделю актриса лечилась дома, однако состояние ухудшилось и под новый год она оказалась в больнице. Алису Бруновну решено было положить в отделение интенсивной терапии. В СМИ были даже сообщения о том, что у нее нашли ряд сопутствующих заболеваний и подключили к ИВЛ. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, коронавирус отступил.

86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца

Фрейндлих провела в больнице больше месяца. В начале лечения врачи оценивали её состояние как стабильно тяжёлое. Лечение осложняли несколько факторов – Алиса Бруновна много лет курит, отчего её легкие и так были не в лучшем состоянии. Вдобавок, для эффективной борьбы с коронавирусом Фрейндлих не хватало массы тела. Также медики сообщали, что у актрисы начал развиваться цитокиновый шторм – это опасное и даже потенциально смертельное осложнение, когда иммунитет вместо того, чтобы защищать организм от инфекции, начинает его атаковать. Однако эта информация не подтвердилась.

В начале февраля актриса прошла контрольное обследование, которое показало, что она идёт на поправку. На днях стало известно, что тест на covid-19 показал отрицательный результат, и Алису Бруновну выписали из больницы. Об этом сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца

«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если е§ надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень жд§м возвращения Алисы Бруновны на сцену», - сказала Архипова.
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86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца фотографии
86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца фотографии
86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца фотографии
86-летнюю Алису Фрейндлих выписали из больницы, в которой она провела больше месяца фотографии
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