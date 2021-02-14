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Беременная Галина Боб попала в аварию

14 февраля
2021 год

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14 февраля 2021
Снегопад сильно усложнил ситуацию на дорогах столицы. Из-за погодных условий звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб попала в аварию. Об этом актриса сообщила на своей странице в Инстаграме. Поклонники сильно обеспокоены состоянием Галины, ведь она находится на последних месяцах беременности. Однако она чудом избежала повреждений и травм.

Беременная Галина Боб попала в аварию

«Меня сейчас просто трясет из-за того, что мы попали в аварию. С бабушкой мы ехали по трассе и вдруг я вижу, что слева на меня, вертолетом заносит, летит машина. Я как могла вывернула, и, слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в переднюю мою», - рассказала Галина.

После разбирательств с ГАИ актриса возвратилась домой, однако даже в родных стенах долго не могла прийти в себя. Она узнала, что позднее на том же месте произошел вторая авария с более серьезными последствиями.

Беременная Галина Боб попала в аварию


«Меня накрыло. Видимо меня отпустило и я поняла, что произошло. Подумала о том, что могло произойти. И я не заметила, что у меня околели ноги. То есть у меня какой-то озноб от испуга, от страха», - добавила Боб.

На следующий день Галина Боб рассказала в историях в Инстаграме, что несколько знаков судьбы предостерегли ее от серьезных последствий. Началось все с того, что с утра ее сын нарисовал ей на руке 2 сердечка – от себя и брата.

«Второй момент – это навигатор, который отправлял меня по разным путям. В последний момент он меня отправил по Рублевке, потому что там было на 13 минут меньше. Но я все равно поехала по Новой Риге, потому что, мол, там машин больше, разъезжена трасса, меньше снега. И еще момент – автозаправка. За 2 км до случившегося мы заехали с бабушкой на заправку. И пока я ходила оплачивать, женщина-заправщица вытерла начисто мне заднее стекло, зеркала. И благодаря этому я смогла сориентироваться в момент удара, увидеть, что сзади нет машин», - рассказала Галина.

Еще один необъяснимый факт, который довел Галину Боб до слез – та девушка, которая была за рулем другой машины, родилась в один день с ее отцом. Он недавно погиб в аварии.

Беременная Галина Боб попала в аварию

Актриса замужем за Сергеем Корягиным, вместе они воспитывают двоих сыновей – Льва и Андрея. Совсем скоро в их семье появится еще один ребенок, девочка.
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