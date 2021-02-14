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Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

14 февраля
2021 год

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14 февраля 2021
Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Вован и Лексус, продолжают разыгрывать знаменитостей. На их счету нашумевшие пранки с участием Александра Лукашенко, Элтона Джона, Натальи Поклонской и многих других. Следующей жертвой блогеров стал американский актер Дэвид Духовны. Они поговорили с ним по телефону от имени активистки Греты Тунберг и ее отца.

Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса

Лже-Грета сообщила актеру, что якобы тайно путешествует во времени и слышит приказы НЛО. Однако Дэвид сказал, что она путает его с Фоксом Малдером, его персонажем «Секретных материалов». Сам актер в НЛО не верит.

Далее по сценарию Грета сама превратилась в инопланетянина и заговорила голосом гуманоида. Тогда Духовны понял, что это розыгрыш и положил трубку.

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Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса фотографии
Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса фотографии
Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса фотографии
Дэвид Духовны стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса фотографии
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