Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка

Ещё совсем недавно, в конце ноября 2020 года Меган Маркл делилась со всем миром своими чувствами по поводу выкидыша
, который она пережила прошлым летом. А уже через месяц папарацци подловили герцога и герцогиню Сассекских на выходе из здания, в котором располагается медицинский центр - Гарри был одет в лёгкую фуфайку и джинсы, а Меган завернута в несколько слоёв одежды.
Внимательные диванные детективы быстро расшифровали эту чувствительность к холоду в желание скрыть лицо и фигуру, и сделали вывод - герцогиня вновь беременна.
Догадки доморощенных шерлоков подтвердились - Меган и Гарри действительно ждут второго ребёнка, который должен родиться в конце весны. В подтверждение этой новости в сети появился снимок пары, свидетельствующий о положении Меган. Кстати, сделавший этот снимок фотограф Мисан Хэрриман, сыграл важную роль в судьбе Меган и Гарри. Именно Мисан познакомил Меган с другом, благодаря которому она встретилась с Гарри.
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