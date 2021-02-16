Кейт Уинслет рассказала о съёмках интимных сцен

Кейт Уинслет
стала гостьей подкаста Самиры Ахмед, где высказала своё мнение о съемках секс-сцен.
Уинслет заявила, что ей было бы намного комфортнее сниматься в откровенных эпизодах, если бы на съемочной площадке присутствовали координаторы интимных сцен.
«Я определенно хотела бы, чтобы они присутствовали на площадке, когда я снималась. Просто чтобы был человек, который мог бы сказать: «Можно ли попросить его не класть туда свои руки?». Говорить это самой может быть довольно неловко».
Из-за нехватки таких специалистов Уинслет решила взять ситуацию в свои руки. Так, актриса рассказала, что сама взяла на себя обязанности координатора интимных сцен на съемках нового проекта HBO «Кобыла Исттауна
». Кейт поддержала свою более юную коллегу, 20-летнюю Ангури Райс
.
«Поскольку не предполагалось, что в этой сцене актеры будут раздеваться, то съемочная группа не подумала о том, чтобы пригласить координатора по интимным сценам. Но я просто почувствовала, что она нервничает. Поэтому я сказала ей: «Я буду здесь, я останусь, я не уйду со съемочной площадки». Она ответила мне: «Слава богу, Кейт, большое тебе спасибо!». Так что в итоге я пряталась в багажнике машины. Я знала, что им будет легче, если будет человек, который сможет поднять руку и сказать: «На самом деле сейчас нам нужно остановиться. Все ли в порядке?»
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