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Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

16 февраля
2021 год

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16 февраля 2021
Актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

Свадебная церемония состоялась в воскресенье, 14 февраля, в особняке Спиридонова в Москве. Актриса сообщила, что шла к этому событию со своим избранником 8 лет.

«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!»

Мужем 48-летней Дарьи Поверенновой стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет Московскую школу управления «Сколково». Согласно данным журнала Forbes, его состояние превышает 163 миллиона рублей.

Для актрисы это уже второй брак, ранее она была замужем за режиссером Александром Жигалкиным. В первом браке у актрисы родилась дочь.
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