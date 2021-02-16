Актриса театра и кино Дарья Повереннова
вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова
. Об этом она сообщила в своем инстаграме
.
Свадебная церемония состоялась в воскресенье, 14 февраля, в особняке Спиридонова в Москве. Актриса сообщила, что шла к этому событию со своим избранником 8 лет.
«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!»
Мужем 48-летней Дарьи Поверенновой стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет Московскую школу управления «Сколково». Согласно данным журнала Forbes
, его состояние превышает 163 миллиона рублей.
Для актрисы это уже второй брак, ранее она была замужем за режиссером Александром Жигалкиным
. В первом браке у актрисы родилась дочь.
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