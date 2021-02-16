Режиссер Ростислав Мусаев рассказал о драке с Владимиром Епифанцевым

Еще 11 февраля Ростислав Мусаев
отправился в ресторан вместе с членами съемочной группы его фильма «Дочь тьмы
», среди которых была актриса Анастасия Веденская
, бывшая жена Епифанцева
. Между Веденской и еще одной девушкой по имени Виктория разгорелась словесная перепалка, в финале которой Виктория встала и бросила несколько бокалов на стол. Один из бокалов попал в Веденскую, у нее пошла кровь. Двое мужчин — Александр, муж Виктории, и Максим, друг Веденской, начали драться. После этого в ресторане появился босой Епифанцев.
«Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови
, — рассказал Ростислав Мусаев. — Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное, и я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанес мне несколько ударов, разбил нос, правда крови было немного, у меня, похоже, сосуды крепкие».
После случившегося фанаты Епифанцева начали поддерживать его. Актер раскритиковал подписчиков, принявшихся хвалить его за драку.
«Друзья, если честно, мне кажется вы несете полнейшую дичь, когда хвалите меня за произошедшее, за то, что я сделал. Как-нибудь расскажу, месяца через два, когда все уляжется, мои соображения — не по поводу того, кто хороший и плохой и так далее, а просто о своем внутреннем ощущении. У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо. Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием».
Артист назвал и причину такого поведения его фанатов. По мнению Епифанцева, всё это называется «всеобщей человеческой спячкой»
.
«Однажды люди очнутся и поймут, что все это время их жизнь проживала бешеная собака».
Ростислав Мусаев раскрыл причину и подробности драки в своем Instagram
.
«Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история».
Анастасия Веденская, в свою очередь, решила подать в суд на напавшую на неё женщину. Адвокат актрисы рассказал, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, которая можно квалифицировать как тяжкий вред здоровью.
«Анастасия настроена привлечь данную девушку к ответственности без всякой компенсации. Ей не нужны деньги и извинения, она просто хочет наказать ее по всей строгости закона, а в этом случае законом предусмотрено лишение свободы до семи лет
», — отметил представитель Веденской.
Бывшая жена Епифанцева также выложила фотографии травм после драки в Instagram
.
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