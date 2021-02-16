Александр Ревва снял «Маску»

В День всех влюблённых в эфир телеканала НТВ вышел первый выпуск второго сезона шоу «Маска». В преддверии запуска нового сезона одной из главных интриг было имя того, кто займёт место пятого члена жюри проекта. В итоге им стал популярный артист, певец, актёр и юморист Александр Ревва
.
Ревва признался, что для него занять место жюри не просто приятно, но и интересно.
«У нас в жюри царит очень дружественная атмосфера, и я очень рад присоединиться к моим коллегам – к Филиппу, Валерии, Регине и Тимуру, и вместе с ними попытаться разгадать, кто же из артистов скрывается под масками. Я сам люблю примерять на себя различные образы, поэтому мне вдвойне интереснее наблюдать за этим со стороны. Вообще, выбирать и угадывать – это какое-то магическое ощущение, и в этом есть что-то из детства. Это напоминает мне игру «Крокодил», когда наши участники пытаются изобразить всем известных героев, а нам нужно их угадать. Одним словом, это шоу превращает нас, членов жюри, в детей, и я думаю, что именно в этом и есть успех нашего проекта».
Впервые Александр появился на «Маске» в образе Инкогнито на презентации проекта 8 февраля. Именно там он дал несколько подсказок о себе. Так, Ревва сказал, что он младше и ниже Филиппа Киркорова, но старше и выше Тимура Родригеза. А ещё, что первые буквы его имени и фамилии отличаются от инициалов других членов жюри, и, если их сложить, то получится то, что у большинства ассоциируется со столицей государства. А вот благодаря этой подсказке – «Я не умею танцевать, но всё равно звезда
» – его личность смог разгадать Тимур Родригез.
Родригез был знаком с репертуаром Артура Пирожкова, поэтому легко разгадал артиста.
«Саша перепел песню Резникова «Я не умею танцевать». И у Артура Пирожкова есть песня «Я звезда».
А походка Александра расставила все точки над i. Филипп Киркоров успел пошутить сразу после того, как Ревва снял маску.
«Иди к нам, пирожок, я тебя съем!»
обсуждение >>