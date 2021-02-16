Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Короткометражка «Талант»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Ревва снял «Маску»

16 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2021
В День всех влюблённых в эфир телеканала НТВ вышел первый выпуск второго сезона шоу «Маска». В преддверии запуска нового сезона одной из главных интриг было имя того, кто займёт место пятого члена жюри проекта. В итоге им стал популярный артист, певец, актёр и юморист Александр Ревва.

Александр Ревва снял «Маску»

Ревва признался, что для него занять место жюри не просто приятно, но и интересно.

«У нас в жюри царит очень дружественная атмосфера, и я очень рад присоединиться к моим коллегам – к Филиппу, Валерии, Регине и Тимуру, и вместе с ними попытаться разгадать, кто же из артистов скрывается под масками. Я сам люблю примерять на себя различные образы, поэтому мне вдвойне интереснее наблюдать за этим со стороны. Вообще, выбирать и угадывать – это какое-то магическое ощущение, и в этом есть что-то из детства. Это напоминает мне игру «Крокодил», когда наши участники пытаются изобразить всем известных героев, а нам нужно их угадать. Одним словом, это шоу превращает нас, членов жюри, в детей, и я думаю, что именно в этом и есть успех нашего проекта».

Впервые Александр появился на «Маске» в образе Инкогнито на презентации проекта 8 февраля. Именно там он дал несколько подсказок о себе. Так, Ревва сказал, что он младше и ниже Филиппа Киркорова, но старше и выше Тимура Родригеза. А ещё, что первые буквы его имени и фамилии отличаются от инициалов других членов жюри, и, если их сложить, то получится то, что у большинства ассоциируется со столицей государства. А вот благодаря этой подсказке – «Я не умею танцевать, но всё равно звезда» – его личность смог разгадать Тимур Родригез.

Родригез был знаком с репертуаром Артура Пирожкова, поэтому легко разгадал артиста.

«Саша перепел песню Резникова «Я не умею танцевать». И у Артура Пирожкова есть песня «Я звезда».

А походка Александра расставила все точки над i. Филипп Киркоров успел пошутить сразу после того, как Ревва снял маску.

«Иди к нам, пирожок, я тебя съем!»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Герои сериала «Чума!» проводят 2020-й караоке-фильмом
Александр Ревва стал «Прабабушкой лёгкого поведения»
Поиск по меткам
Звёздытв
персоны
Филипп КиркоровАлександр РевваТимур Родригез

фотографии >>
Александр Ревва снял «Маску» фотографии
Александр Ревва снял «Маску» фотографии
Александр Ревва снял «Маску» фотографии
Александр Ревва снял «Маску» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Короткометражка «Талант»

Скорбим

Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.
Михаил Тыртыш
10 февраля ушёл из жизни актёр и каскадёр Михаил Тыртыш.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Валентин Варецкий
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Ирина Штейнберг
Айс-Ти
Гражина Бленцкая-Кольская
Агнес Краус
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен